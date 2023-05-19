Нужно почти 400 миллионов рублей: Камчатка плотно занимается районом, который пострадал от извержения вулкана Шивелуч

Извержение Шивелуча началось ночью 11 апреля. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Больше месяца прошло с сильного извержения вулкана Шивелуч на Камчатском полуострове. Сильнее всех пострадали два поселка и одно село Усть-Камчатского района. И пепел до сих пор отягчает жизнь людей. Краевые власти плотно занялись восстановлением населенных пунктов, однако для этого требуется финансовая помощь. В планах – отремонтировать дороги, обустроить подземный водозабор, а также восполнить потерю вулканологического оборудования. На эти цели потребуется как минимум почти 400 миллионов рублей, заявил на встрече с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

ГРЯЗНАЯ ВОДА И РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ

Полпред президента посетил Камчатку с рабочим визитом в четверг, 18 мая. Он заслушал ряд докладов, которые зачитал глава региона. В числе важных тем обсуждалось восстановление пострадавших от пеплопада трех населенных пунктов Усть-Камчатского района (им досталось больше всего) и двух – в Быстринском районе. 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуч, которое продолжается до сих пор. В первый день исполин выкинул пепел на высоту до 16 километров, шлейф от которого распространился более чем на 200 километров. Высота на поверхности дошла примерно до 15 сантиметров. В районах ввели режим ЧС.

Серые «осадки» продолжались несколько дней, люди почти не выходили из домов, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Организовали подвоз медицинских масок и воды, так как колодцы засыпало пеплом, а дороги оказались непроходимыми для обычных автомобилей. К ликвидации последствий извержения подключилось более 400 человек. Как отметил 18 мая Владимир Солодов, работы будет продолжаться все лето.

Краевые и районные власти сформировали три основных направления, работы по которым предстоит выполнить в ближайшее время.

– Первое – обустройство подземного водозабора, потому что поверхностный забор воды в трех поселках, где есть риск падения пепла, неприемлем. Мы готовим проектно-сметную документацию и рассчитываем уже в этом году обустроить необходимые скважины и системы водоснабжения. Общая сумма затрат составит 152 миллиона рублей, – сказал губернатор и попросил финансовой помощи у федеральных органов.

Вторым направлением стало восстановление улично-дорожной сети. Для этих целей потребуется около 230 миллионов рублей. Как отметил глава региона, дороги в любом случае будут ремонтировать, но если федеральный центр выделит средства на работы, то реставрация пройдет в разы быстрее.

После этого Юрий Трутнев поручил министерству строительства и властям Камчатки обсудить вопросы по отмеченным двум направлениям.

СГОРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Третьим, но не менее важным, направлением стало сгоревшее во время извержения вулкана оборудование сейсмологов и вулканологов. Владимир Солодов рассказал, что местные ученые заранее предсказали активность Шивелуча, поэтому в тот самый момент находились на склонах исполина. Это позволило оперативно оценить ситуацию и предпринять необходимые меры по ликвидации последствий.

– В то же время это привело к тому, что ряд оборудования вышел из строя. Я попросил бы министерство науки высшего образования укрепить материальную базу института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

Сразу после того, как активная фаза извержения закончилась, а пеплопад прекратился, в пострадавшие районы прибыли выездные бригады медиков. Врачи осматривали взрослых и детей. Для последних выдали путевки в российские лагеря.

– Для профилактики здоровья детям выделены путевки для оздоровления во Всероссийские детские центры «Океан и «Международный детский центр «Артек». Первая группа детей отправится на отдых 28 мая. Всего предполагается оздоровить более 150 детей. Также в Усть-Камчатском районе планируется открыть три пришкольных лагеря, там смогут отдохнуть еще около 100 ребят.

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