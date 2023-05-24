Девушку искали сотни людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке поисковые отряды нашли тело студентки ДВФУ в море 16 мая – на пятый день после ее загадочного исчезновения. Спустя время волонтеры поделились с общественностью рассказом о том, какую работу проделали активисты «ПримПоиска», студенты, следователи и другие неравнодушные люди. Девушку искали несколько дней, пытались всеми силами предотвратить беду, но реальность оказалась жестока. Что было на душе у поисковиков, можно ли было спасти погибшую, как действовали специалисты в этой ситуации, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выдвинулись на поиски

О пропаже 19-летней Светланы Куулар стало известно 12 мая. Вечером 14 мая студенческие сообщества облетели объявления об исчезновении девушки. Волонтеры «ПримПоиска» получили заявку утром понедельника – 15 мая.

– Кто не знает, как устроен процесс сбора информации, тот негодует, что службы не хотят работать и тянут время. Те, кто понимает, какая огромная незримая работа проводится, сидят и ждут указания направления. Мы все верим в работу инфоргов [специалистов, что проводят много времени в интернете для поисков - прим.ред.] и друг друга, – прокомментировали ситуацию волонтеры.

На тот момент было известно лишь то, что Светлана приехала во Владивосток из Республики Тыва (Сибирский федеральный округ) и поступила в ДВФУ, где училась на первом курсе по программе «Технологии химических и нефтеперерабатывающих производств». Близкие знакомые, с которыми удалось пообщаться редакции, описывали ее как замкнутого человека. Были мнения, что из-за учебы Света страдала от выгорания. Отметки приносила противоречие: либо пять, либо два. Самым загадочным было то, что девушка жаловалась на сообщения с угрозами в свой адрес.

В понедельник координатор поисковиков с позывным «Теща» вместе со студентами осматривала территорию острова Русский. Ребята верили, что найдут девушку живой и здоровой. Вечером набережную кампуса уже прочесывали волонтеры «ПримПоиска», они получили на это разрешение.

– Приезжаешь на местность, отрабатываешь задачи от координаторов, а мысли не меняются: «Лишь бы успеть». И так до поздней ночи, потом домой. Пара часов сна и на работу, а голова забита – все ли отработали, ничего ли не упустили, что еще можно сделать? – рассказал один из поисковиков.

Позже волонтеры получили видео, на котором узнали пропавшую. На кадрах видно, как Света покинула территорию кампуса. Значит, масштабы поисков увеличились на десятки километров.

Есть ориентир

– Координаторы уже наизусть знают карту острова и есть точки, куда могла уйти пропавшая. От полиции получаем информацию о камерах, а следователи дают нам ориентир, а значит, есть координаты места, где последний раз вышка поймала сигнал телефона девушки. И территория поиска сужается, и шансов становится больше, – продолжают поисковики.

Глава СК России Александр Бастрыкин 15 мая поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе дела. Тем временем поисковые отряды уже несколько раз осмотрели лесополосы и береговую линию с применением квадракоптера, провели также осмотр водной глади бухты Безымянной, бухты Труда и Аякс. В пять часов вечера в чат координаторов прислали фотографию кроссовок на берегу. Сравнили записи камер, поняли: это вещи Светы. Чуть позже это подтвердили и криминалисты. А на университетской набережной нашли чемодан с вещами студентки. Волонтеры решили расширить территорию поиска и отправиться на остров Елены. Когда поисковики почти обошли мыс, поступил сигнал «Стоп поиск».

Сделали все, что могли. И даже больше

– Тело девушки было обнаружено в море, где нашли ее обувь. Мысли меняются – мы все сделали правильно, все отработали на 100%. Но итог печальный, и в такие моменты всегда внутри что-то обрывается. Понимаешь, что мы не могли успеть, как бы нам не хотелось. Вода как будто играет с нами, то и дело пытается забрать обратно девочку, за судьбу которой боролись сотни людей. Нам страшно и больно, но мы не имеем права ее снова потерять. И хрупкие девчонки наравне с крепкими парнями на руках выносят тело на берег...

В такие моменты, рассказывают волонтеры, мозг блокирует негатив, все произошедшее кажется расплывчатым и туманным. Винить кого-то нет смысла. Поиск закончен. Дальше дом, сон, работа, семья…и новые поиски с надеждой на хэппи-энд.

– На нас злятся и негодуют, что мы не рассказываем подробности. А я представляю себя на месте родни этой девочки, ощущаю физически, сколько негатива и чужих эмоций выливается на них, сколько вопросов из любопытства им задают – и по спине бежит холод. Каждый найденный мной, со мной и остается. Неважно, жив он или нет. Я помню лица и места, где они были найдены.

Спустя несколько дней студенты, занимающиеся поиском первокурсницы, организовали встречу в память о погибшей. Они призвали учащихся поделиться своей болью, а представителей администрации вуза – рассказать о психологических службах университета, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях.

Смерть Светланы все еще вызывает много вопросов. Предварительной причиной смерти называют утопление. ДВФУ взял на себя расходы по транспортировке тела в Тыву к родным погибшей. Редакция приносит соболезнования родственникам и близким Светы.

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