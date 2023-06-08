Инспектор нацпарка изучил новое место обитания переселенного в Уссурийский заповедник дальневосточного леопарда

Leo 260M выбегает из вольера в Уссурийский заповедник. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Инспектор ФГБУ «Земля леопарда» изучил новое место проживания молодого леопарда Leo 260M в Уссурийском заповеднике, куда выпустили трех пятнистых кошек в рамках искусственного расселения редких хищников в исторический ареал. Из южной части Сихотэ-Алиня эти животные исчезли больше 50 лет назад. Сотрудник национального парка рассказал, в какой обстановке обитает спасенный летом 2022 года большой кот, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Недавно сотрудники «Земли леопарда» рассказывали, что выпущенная самка Leo 284F ушла на восток, самец Leo 270M обследовал центр заповедника, а самый молодой переселенец остался недалеко от места выпуска.

– Leo 260M вышел из вольера и пошел на запад, где расположены несколько гор, там есть скальники и пещеры. Здесь он поел оленя, – рассказал инспектор после того, как изучил локацию.

И это, на самом-то деле, крайне хороший показатель – ведь пятнистый хищник был вынужденно изъят из дикой природы юным осиротевшим котенком, и, скорее всего, мама не успела обучить его всем необходимым навыкам. Умение охотиться леопарду пришлось наверстывать самостоятельно, проживая в просторном вольере Центра реабилитации МРОО «Центр «Тигр». Leo 260M успешно «сдал экзамены», в том числе и на крупную добычу – копытных, после его вернули в естественную среду обитания.

В Уссурийском заповеднике, к слову, обитает большое количество пятнистых оленей и косуль, что является основной кормовой базой дальневосточных леопардов.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов утвердил программу реинтродукции (переселение диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали, но откуда исчезли) краснокнижной кошки. Реализация проекта началась в конце мая под руководством ученых Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

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