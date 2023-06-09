Почти 400 миллионов на ликвидацию: в мэрии Владивостока посчитали ущерб от циклона

В городе выпало 106 миллиметров осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за циклона, который обрушился на Владивосток 8 июня и принес с собой мощный ливень, был введен режим чрезвычайно ситуации. Решение об этом приняли на заседании городской комиссии по ЧС, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за сильного дождя в приморской столице в некоторых местах сошел грунт, образовались подтопления, разрушились дороги и подпорные стены, ветер повалил на машины деревья, жители жалуются на подтопления в подъездах, а в части домов отключилось электричество.

Глава Владивостока Константин Шестаков напомнил, что менее чем за 23 часа в городе выпало 106 миллиметров осадков, притом, что месячная норма – 104 миллиметра. Всем разрушенным объектам необходим срочный ремонт. Общий объем затрат на ликвидацию последствий ливня составил около 370 миллионов рублей.

Мэрия делает все возможное, чтобы восстановить все разрушения, которые учинил циклон. В первую очередь специалисты работают над тем, чтобы обеспечить проезжаемость по магистральным и второстепенным дорогам, а также восстанавливают электрические сети. Подрядчик приступил к возобновлению проезда на улице Давыдова, где из-за дождя разрушился асфальт.

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