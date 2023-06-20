Приморцы научили гостей Харбинской международной ярмарки готовить русские блины

Блинчики пришлись гостям ярмарки по душе. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

В Китае прошла 32-я международная Харбинская торгово-экономическая ярмарка – международная площадка для укрепления связей между государствами и отдельными регионами. Мы показали себя во всей красе, а 16 июня даже состоялось отдельное мероприятие – «Дни Приморского края», благодаря чему китайские партнеры – как действующие, так и потенциальные – смогли лучше узнать родной для нас край, увидеть его горизонты, познакомиться с местной продукцией. В этот же день предприниматели двух сторон встретились для переговоров, также прошли отраслевые круглые столы по инвестициям, сельскому хозяйству и логистике. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о ключевых моментах ХМТЭЯ.

Павильон Приморья. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

В «Дни Приморья» бизнесмены и политики говорили про развитие инфраструктуры, логистики, сельского хозяйства и туризма между Приморьем и Китаем. Последнее – одно из важнейших направлений для соседних стран. Как обозначил губернатор Олег Кожемяко, все мы ждем подписания нового межправительственного соглашения о безвизовом групповом туризме, введения электронной визы, а также открытия новых авиамаршрутов между российскими и китайскими городами, путей железнодорожного пассажирского сообщения.

К слову, Владивосток уже связан воздушными рейсами с Пекином и Харбином. Постепенно в инфополе появляются новости, что ведутся переговоры по новым направлениям. Кроме того, сейчас ремонтируют погранпереходы «Марково» (Хулинь) и «Пограничный» (Суйфэньхэ), закончить работы должны к концу 2023 года, а в 2024-м запустить обновленные пункты. Также планируется перевести пропускные пункты в круглосуточный режим – это позволит большему количеству людей проезжать в иностранное государство, а также увеличит товарооборот до 30 процентов.

Губернатор Приморья лично осмотрел павильон Приморья. Фото: Правительство Приморского края

Раз уж упомянули экономическое направление, то отметим, что, по словам главы края, КНР – главный партнер России в АТР и ведущий внешнеторговый партнер Приморья. «Комсомолка» уже писала, что в 2022-м объем импорта-экспорта региона вырос на 40 процентов. Товарооборот края с Китаем достиг 7,5 миллиарда долларов, к 2024 году планируется рост на 2,5 миллиарда. Заинтересована зарубежная сторона и в развитии портовых мощностей, речь идет о Зарубино, Посьете и Славянке Хасанского округа.

– Приморский край давно и успешно сотрудничает с регионами Северо-Востока Китая. Убежден, что подключение к сотрудничеству других провинций КНР откроет новые перспективы инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия между нами, – сказал Олег Николаевич, подчеркнув, что ярмарка также послужит драйвером роста отношений. – Мы видим также широкие перспективы инвестиционного партнерства с КНР в рамках уникальных стратегических проектов – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Были и круглые столы, на которых обсуждали важные вопросы. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

Обсуждение совместных проектов привело к инициативе создания Международной территории опережающего развития; МТОР должна появиться в Приморье до конца 2023 года. Резидентами станут компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию. Ведутся переговоры о строительстве моста на границе Полтавка – Дунин. В Харбине, в свою очередь, хотят открыть представительство края, которое будет заниматься продвижением экспортного потенциала региона и привлечением инвестиций. Здесь можно заметить, что это – результат разворота на Восток, курса, который задал президент РФ Владимир Путин.

Возвращаясь ко «Дням Приморского края» в Харбине, отметим, что свою продукцию привезли более ста бизнесменов со всего региона. Многие из товаров произведены из натуральных продуктов, например, БАДы из трепанга, чаги, медвежьего жира, а также косметика на основе морских компонентов. На стендах также можно было заметить и изделия из дерева, и консервированную рыбу, и различные деликатесы. Не обошлось и без знаменитого приморского меда, а также сладостей-вкусностей – мороженого и шоколада. Понравилось китайским участникам ХМТЭЯ выступление приморских артистов и мастер-классы по приготовлению русских блинов – за два дня приготовили больше 800 штук.

Шеф-повар Coffee Machine Илья Степанов вместе с командой показал мастер-класс по приготовлению блинов. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

Китайские СМИ проявили большое внимание к приморскому стенду. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

Проявили иностранцы и интерес к стенду Туристско-информационного центра Приморья. Они спрашивали о видах отдыха, экскурсионных турах, привлекательных местах и гастрономическом разнообразии. Вопросы также касались возможностями для въезда в регион; в помощь специалисты ТИЦ разработали путеводители по региону на китайском языке.

– В этом году туристическая отрасль Приморского края демонстрирует не только турпродукты, с которыми могут познакомиться гости из КНР во время визита в регион, но и инвестиционный потенциал отрасли. Мы приглашаем китайских инвесторов участвовать в развитии туризма в Приморье, – сказал руководитель регионального туристического агентства Арсений Крепский.

На выставке был представлен большой ассортимент. Фото: Правительство Приморского края

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