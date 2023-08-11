Трясутся от страха и скулят: в Приморье затопило приют для животных

Перепуганные животные залезли на будки. Фото: принтскрин видео.

В Приморье вода продолжает выходить из берегов, в Уссурийском городском округе ситуация критическая. Наводнение добралось до приюта для бездомных животных «Открой свое сердце» в селе Новоникольск. Большие и маленькие собаки сидели с обезумевшими глазами на плавающих будках. Кто-то и вовсе не выходил из своих подтопленных домиков, потому что попросту не знал, что делать, ведь здесь было раньше безопасно. Зверят не оставили в беде, усилиями спасателей и волонтеров организации эвакуировали около 700 животных, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Душераздирающие кадры разлетелись по местным соцсетям. Маленькие и большие псы, все как один скулят и лают. Животным страшно. В одном из роликов заметно, как на будку залез щенок, который буквально трясется от страха. Судя по всему, он успел наглотаться воды, потому что вся шерстка мокрая. Псы постарше, живущие в приюте не один год, несмотря на всю ситуацию, проявляют дружелюбие к людям, виляют хвостом, завидев человека. Словно знают, что их не бросят.

В пресс-службе Уссурийска редакции рассказали, что на помощь приюту отправились спасатели и патрульно-постовая служба. Сейчас все четвероногие постояльцы приюта эвакуированы. До руководителя данной некоммерческой организации Ирины пока дозвониться не получается. Но это неудивительно, женщина сейчас всецело занята вопросом – куда распределять всех бездомышей. Редакция обратилась в пресс-службу МЧС края за комментарием и ждет ответа. Пока непонятно, где теперь будут жить 700 собак, которые остались без дома. Приморцы активно обсуждают новость в соцсетях, переживают и даже предлагают помощь. От корма до временного пристройства.

В «Открой свое сердце» попадают, как правило, животные с улицы. Потерявшиеся, сбитые автомобилями или просто брошенные. Хоть большинство подопечных – собаки, здесь бывали ежи и даже летучие мыши.

Здесь очень любят животных. Фото: Белый кролик

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в 2015 году из-за непрекращающихся дождей. Пришедших в край с тайфуном «Гони» в Уссурийске запертыми в своих клетках посреди затопленного города оказались животные зоопарка «Зеленый остров». Владельцы частного питомника не позаботились заранее о безопасности животных. В результате одна из медведиц, любимица местной публики Масяня, погибла. Не пережили стихию и еще около 30 зверушек. В «Острове» и «Чудесном», зоопарке села Борисовка, утонули олененок, рысь, волк, еноты и другие звери. В общем от стихии погибло 45 животных. Тех, кого удалось спасти (а это 13 медведей, три волкособа и две диких свиньи) разместили в здании старого цирка. В декабре 2015 года в парке ДОРА открылся новый зоопарк, туда все спасенные звери и переехали.

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