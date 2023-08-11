Сносит людей и машины: трассу Владивосток-Хабаровск затопило

Особенно пострадал участок в Спасском районе. Фото: принтскрин видео.

В Приморье продолжается разгул стихии. Из-за сильных ливней вода вышла на 547-й километр федеральной трассы Владивосток-Хабаровск в Спасском районе края. Одна из фур попыталась проехать по затопленному участку, но застряла, перегородив дорогу. В результате в обе стороны трассы образовались огромные пробки из автомобилей. Здесь же смыло с дороги двух мотоциклистов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для проведения восстановительных работ участок трассы временно перекрыли. По свидетельству очевидцев, сейчас организовано реверсивное движение. Застрявшие в пробке автомобили небольшими партиями пропускают то в одну, то в другую сторону, правда проезжать могут только высокие авто. Перекроют ли трассу окончательно и на какой период – зависит от подъема уровня воды.

Как сообщило Управление ГО и ЧС края, в Приморье в связи с последствиями тайфуна KHANUN, введен режим чрезвычайной ситуации в Октябрьском, Хорольском, Черниговском, Анучинском, Яковлевском округе, Надеждинском и Спасском районах, Лесозаводском ГО.

Центр управления регионом Приморского края запустил чат-бот в сети телеграмм для помощи пострадавшим от наводнения, который поможет жителям быстро сообщить о возникающих проблемах. Вся поступившая информация будет немедленно передаваться главам муниципалитетов и специалистам ГО и ЧС.Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке, написать фамилию, имя и отчество, адрес и текст самого обращения, объяснив, какая именно требуется помощь – например, «затопило дом» или «нужна питьевая вода».Также в крае работают пункты временно размещения для пострадавших от паводка.

В Приморье уже есть первые жертвы стихии. В Уссурийске утонула женщина, а в селе Дальзаводское Хорольского района – двое братьев. Детей 12 и 13 лет потоком воды затянуло в трубу.

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