Почти 150 человек эвакуировали в Приморье в пункты временно размещения

Спасатели организуют лодочные переправы. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

148 жителей подтопленных территорий Приморья сейчас находятся в пунктах временно размещения, которые открыты в крае из-за разгула стихии. Больше всего людей за помощью обратились в Уссурийском городском округе. В ПВР доставили 124 человека, включая 20 детей.

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, в крае подтоплено больше 50 жилых домов. Пункты временно размещения рассчитаны на 7,5 тысяч мест. Сейчас в них находятся жители Уссурийского и Октябрьского округов, а также Михайловского района.

«В Михайловке эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей. В Октябрьском округе силами краевых спасателей в ПВР доставлено 18 человек, в том числе трое детей», – рассказали специалисты краевого министерства по делам ГОЧС.

Все силы экстренных служб и ведомств, отвечающих за системы жизнеобеспечения, работают в усиленном режиме, в том числе во Владивостоке, который стихия задела меньше всего. Дорожная техника задействована на размытых объектах, организуется объезд, а пожарно-спасательные подразделения края продолжают организовывать лодочные переправы и откачку воды. Правительство Приморья организовало работу по доставке пострадавших от наводнения в муниципалитеты, а также доставку гуманитарной помощи. Для этого задействована авиация МЧС России. Координацией работы всех служб занимается специально созданный оперативный штаб. Для помощи населению также запустили чат-бот в сети телеграм, который поможет жителям быстро сообщить о возникающих проблемах.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», стихия унесла уже несколько жизней. Сначала погибла женщина из Уссурийска, утонув в большой луже. Потом в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 13 и 12 лет. Во многих муниципалитетах края из-за подъема уровня воды и продолжающихся ливней введен режим ЧС.

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