Непогода продолжает бушевать в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Очередной циклон обрушил всю свою мощь на Приморье 25 августа. Жители, а вместе с ними и гости края, сталкиваются с потопами и их последствиями чуть ли не каждый день. Во многих городах и селах дороги и дворы уходят под воду, затапливает дома, из-за чего людям приходится перебираться в пункты временного размещения. А прогнозы синоптиков совсем не утешают, ведь очередной тайфун может ворваться в регион. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Какие города и села пострадали из-за тайфуна 25 августа 2023 года

Не успели жители Уссурийска оправиться после прорыва недостроенной дамбы, как над городом нависла новая угроза. Неблагоприятных отметок достигла река Борисовка, вышли на пойму Казачка и Комаровка, и вода продолжает пребывать.

Нет транспортного сообщения с селами Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи.

В городе выпала треть месячной нормы осадков.

Аналогичная ситуация и в Спасске-Дальнем, который, как и Уссурийск, наиболее сильно пострадал после прошлого ливня. Здесь на реке Кулешовка уровень воды достиг 155 сантиметров.

В Штыково, где люди с 24 августа прячутся от наводнения в своих домах, подтоплено 120 приусадебных участков, смыт мост в районе улицы Заречная, частично от сообщения отрезаны 205 жителей в селе Многоудобное.

В селе Анисимовка Шкотовского района уровень воды Суходол поднялся на 1,5 метра, а в границах Смоляниновского городского поселения ввели режим ЧС. Для жителей организовали подвоз воды, пробы после паводков показали, что жидкость не соответствует санитарно-экологическим нормам.

В Октябрьском округе уровень Раздольной в селе Новогеоргиевка достиг 592 сантиметра.

Адреса пунктов временного размещения

Из-за сильных ливней некоторые жители Приморья остались без крыши над головой, поэтому в муниципалитетах края организовывают пункты временного размещения. Два из них появились во Владивостоке на Успенского, 19, (школа № 12) и Успенского, 73, (школа № 44).

Пункт временного размещения появился и для жителей Анучино на улице Лазо, 18а, вход со стороны Чкалова.

В Уссурийском округе для дневного пребывания ПВР открыли в доме культуры села Алексей-Никольской на улице Советов, 19, а на Советов, 31, пункт работает круглые сутки. Жителям дают постельное белье, средства личной гигиены и горячее питание.

Продукты первой необходимости в пунктах временного размещения. Фото: Администрация Уссурийска.

С другими адресами пунктов временного размещения можно ознакомиться на сайте правительства Приморья.

Прогнозы синоптик

Тем временем прогнозы синоптиков отнюдь неутешительные, ведь в ближайшие 7-10 дней над краем нависнет новая опасность.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, погода ухудшится 29-30 августа, начнутся ливни, а уровень воды в реках достигнет критических отметок.

Синоптик также рассказал о двух новых тайфунах SAOLAи DAMREY, но они не представляют опасность для Приморья. Но в ближайшие дни может зародиться еще один, 11 по счету вихрь:

«Судя по предварительным расчетам, может пересечь остров Хонсю и выйти в Японское море ориентировочно в середине первой декады сентября. Если это произойдет, то для нашего края это опасно. Будем за ним наблюдать и просчитывать возможные его шаги каждые 6 часов. Думаю, что в самом конце августа результаты многомодельных расчетов более-менее сойдутся и будет выработано предварительное решение по данному тайфуну».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за ливней 25 августа пострадал Ботанический сад ДВО РАН

Вода полностью размыла партерную часть и экологическую тропу Ботанического сада в приморской столице (подробнее)

Российский Красный Крест помогает пострадавшим от наводнения в Приморском крае

РКК открыл общенациональный сбор пожертвований, к которому может присоединиться каждый (подробнее)

Выдохнуть не дадут: синоптики назвали даты новых рекордных ливней, которые ударят по Приморью

Еще один сформированный мощный тайфун взял курс на Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.