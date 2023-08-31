Убийства были совершены более 20 лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершили расследование уголовного дела главы крупной сети стоматологических клиник Армена Бабакохяна. Он обвиняется в двух заказных убийствах. Преступления могли остаться лишь отголосками начала нулевых, однако в 2022 году Бабакохян внезапно оказался в СИЗО силами полиции и следователей.

Начало конфликтам положили бизнес-перипетии. По версии регионального СУ СК, бизнесмен и соучредитель одного из популярнейших клубов – «Наутилус» – в 2001 году заказал своего знакомого, главного владельца заведения Евгения Киргинцева. На Land Cruiser якобы по заказу Бабакохяна закрепили бомбу. Куски авто, писали тогда в СМИ, разлетелись по улице Набережная у гостиницы «Амурский залив». Киргинцев скончался от травм в больнице.

Вероятно, тогда заказчик почувствовал безнаказанность. Затем весной 2002 года обвиняемый, считают следователи, вновь обратился к киллеру, убившему Киргинцева – уже с просьбой разобраться с соучредителем компании «New Wave Cinema» Олегом Сединко. Исполнитель согласился. После этого в июне закрепил бомбу в подъезде дома владельца телерадиокомпании. Сединко скончался от взрыва. А спустя время заказчик передал исполнителю в пользование дорогостоящий автомобиль и 15 тысяч долларов США – это была оплата.

Кстати, дело брата подозреваемого, Эдуарда Бабакохяна, который, передавал фигуранту взятки в СИЗО, недавно тоже было направлено в суд. Однако и в этой истории все не так однозначно: линия защиты Эдуарда ранее говорила, что деньги были не взяткой, а результатом вымогательства со стороны неустановленных лиц, которые угрожали создать невыносимые условия в СИЗО старшему брату Армену.

Надеемся, в громкой истории разберется суд. Напомним, преступления были совершены «Трифоновской ОПГ». Ее членом и был киллер, который расчищал дороги для фигуранта. Один из предполагаемых руководителей банды, бизнесмен и кудоист, владелец «рынков» на Спортивной Александр Ясин тоже в СИЗО.

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При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.