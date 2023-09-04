Больше 340 затопленных во Владивостоке жилищ посетили представители комиссий

Особенно сильно пострадал частный сектор. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий сильных дождей, обрушившихся на город. Специалисты муниципальных предприятий восстанавливают проезды и наводят порядок на улицах города, который изрядно подтопило. Параллельно с ними работают эксперты комиссий по оценке ущербу, спасатели и представители управляющих компаний. Привести пострадавшие жилплощади в соответствие с нормативами, помочь людям вернуться в дома и получить компенсации – приоритетные задачи мэрии.

Комиссии по оценке ущерба во Владивостоке сформированы с 24 августа – с момента первых паводков. Специалисты администрации города посетили на данный момент 344 адреса, это дома, которые частично или полностью затопило. Составлено 120 заключений.

«Именно на основе этих заключений принимается решение о мерах социальной поддержки. Люди могут получить 10, 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба, нанесенного имуществу», – рассказал начальник городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Константин Литвиненко.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в Приморье и во Владивостоке сформированы меры поддержки для людей, которые пострадали от наводнений. 10, 50 или 100 тысяч рублей получит каждый член семьи в зависимости от ущерба, нанесенного природой жилищу. Также компенсация в 200 или 400 тысяч рублей положена жителям, если причинен вред здоровью. Сумма определяется в зависимости от тяжести увечий. При гибели родным назначается выплата в миллион рублей.

Стоит отметить, что сообщить о подтоплении можно даже, если вода уже ушла. Заявление необходимо направить через Госуслуги, МФЦ или приехать лично в управление делопроизводства мэрии по адресу Океанский проспект, 15/3. Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, прием заявок проходит с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45.

Более подробно ознакомиться с порядком оказания единовременной помощи можно на официальном сайте в постановлении правительства Приморья.

Сейчас на местах помимо комиссий продолжают трудиться спасатели МЧС и Владивостокской городской поисково-спасательной службы, представители УК. С помощью тепловых пушек, которые в край в том числе доставили с других регионов, специалисты просушивают подвалы и цокольные этажи жилых домов и социальных учреждений. В понедельник такие работы проходят на Успенского, 96 и 106/1, Стальского, 14, Спортивной, 5, Нефтеветке, 4а.

Напомним, в Приморье из-за наводнений объявлен режим ЧС федерального характера. Аномальные осадки практически повсеместно стали причиной подъема воды, выхода рек из берегов и затоплений обширных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке восстановят упавшую подпорную стену в районе лицея № 41

Мэр Константин Шестаков проверил, как идут работы по ликвидации последствий ливней на Спортивной (подробнее..)

Более 200 тепловых пушек доставили в Приморье на самолете Ил-76

Отправить оборудование в край поручил руководитель МЧС России (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.