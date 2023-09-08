Разрушенные стихией подпорные стены в столице Приморья скоро восстановят

Объекты инфраструктуры приводят в порядок в дальневосточной столице. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается реконструкция подпорных стен. Работы кипят сразу в нескольких районах. Свои коррективы в план ремонта внесла непогода, стихия не только не давала трудиться специалистам при сильном дожде, но и стала причиной повреждения некоторых объектов. Подробнее – в материале «КП-Владивосток».

По сообщению пресс-службы администрации города, продолжается ремонт подпорной стены на Пушкинской, 52. Подрядчик – «СтройАртель» сейчас монтирует бетонные блоки. Согласно договору, новая конструкция из них будет больше 40 метров. Помимо этого, специалистам предстоит починить 36 железобетонных подпорок.

Модернизация подпорных стен проходит также на Океанском проспекте, 83, и Крыгина, 1. После подготовки и согласования необходимой документации модернизация ждет и стену на Гризодубовой, 53. Ранее специалисты завершили ремонт в районе Тунгусской, 31, Уборевича, 6, и остановки «Школа милиции».

Новые точки на карте ремонтных работ появились после разгула стихии в столице Дальнего Востока. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», по поручению губернатора региона Олега Кожемяко осенью возведут новую подпорную стену около лицея №41 на улице Воропаева. Конструкция серьезно пострадала во время проливных дождей. Работы планируется закончить к ноябрю.

Натиск стихии не выдержали стены и на Кипарисовой,16, а также Адмирала Кузнецова, 92. Устранять последствия непогоды тоже будут в этом году. Отметим, Владивосток, как и другие муниципалитеты в конце августа оказался во власти стихии. Мощные дожди стали причиной подтоплений и разрушений инфраструктуры. Особенно сильно досталось пригороду и частному сектору. У людей затопило дома и огороды. На местах продолжают работать представителей комиссий по оценке ущерба. Пострадавшие получат выплаты. В крае действует режим ЧС федерального характера.

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