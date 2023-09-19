Свободный выход к морю: мэрия показала мастер-план Владивостока во всей красе

Участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей города. Фото: Игорь НОВИКОВ

На прошедшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке президенту России Владимиру Путину представили мастер-план приморской столицы, дав ряд поручений для дальнейшей работы над проектом и его реализацией. В мэрии подробно рассказали и показали, какие изменения ждут город, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Заметки президента

По итогам презентации Владимир Владимирович поручил подготовить план-график по переносу нефтебазы за черту города, а также РЖД совместно с Владивостоком рассмотреть возможность ускорить создание легкого метро. Также необходимо закрепить и узаконить понятие «мастер-плана» в системе стратегических документов. Итоговый набор мероприятий, источники финансирования будут зафиксированы в комплексных долгосрочных планах развития.

«Участие в разработке мастер-плана приняли тысячи жителей города. Мы знаем какие следует провести мероприятия для дальнейшего развития Владивостока. Все дальнейшие работы будут реализованы силами городского бюджета, а также получат поддержку регионального и федерального финансирования», – рассказал глава приморской столицы Константин Шестаков.

Мнение приморцев. Фото: Администрация Владивостока

Чего хотят люди

Среди основных пожеланий, которые во время опросов озвучивали местные жители, - дать свободный выход к морю, максимально благоустроить для людей набережные как одну из главных ценностей территории. На этот запрос в мастер-плане предложено комплексное развитие территорий вдоль Амурского залива, в том числе, в районе мысов Калузина, Фирсова, Кунгасного, а также строительство нового делового района в долине Первой Речки. Важный элемент развития – строительство полноценной улицы вдоль Амурского залива – от Батарейной до Татарской.

Развитие территории вдоль амурского залива. Фото: Администрация Владивостока

Также приморцы попросили не застраивать сопки высотными домами, чтобы сохранить прекрасные виды и городской ландщафт. Конечно же предстоит решить вопрос загруженности дорог, низкого уровня зарплат и другие проблемы, которые ведут к оттоку населения, в особенности молодежи.

Что касается работы – во Владивостоке будут равномерно распределены рабочие места, услуги, жилые, промышленные, логистические и деловые районы.

Все, что нужно – в 15-минутной доступности

Центром городской агломерации является Владивосток. Город Артём войдет в ее состав как транспортно-логистический хаб, Большой Камень и территория опережающего развития «Приморье» - как промышленная площадка, технопарк, остров Русский - как научный центр и центр по развитию туризма.

Одной из центральных идей мастер-плана становится развитие логистической отрасли города. Она включает создание Восточного транспортно-логистического узла для Севморпути, строительство мультимодального транспортно-логистического центра «Артем» и другие мероприятия. У человека в 15-минутной доступности должны находиться все необходимые услуги, от социальных вроде аптек, школ, больниц до досуговых – кинотеатров, парков, музеев.

В целом по городу предусмотрено развитие улично-дорожной сети: создание альтернативных маршрутов, увеличение плотности УДС, обеспечение транспортной доступности новых районов, а также трансформация городских дорог в полноценные улицы.

«Легкое метро». Фото: Администрация Владивостока

Цель – переход на так называемые брутто-контракты с перевозчиками, что повысит качество и позволит соблюдать графики движения общественного транспорта, продолжение внедрения выделенных полос для ОТ, а также создание легкого метро (городской электрички). Она сможет двигаться как минимум по трем маршрутам: от Казанского моста до Седанки, от Второй Речки до Березовой, от вокзала до Большого Улисса. Для этого необходимо будет построить 11 новых станций.

Развитие острова Русский. Фото: Администрация Владивостока

Развитие острова Русский

Огромное внимание уделено острову Русский. Здесь планируют создать инновационно-технологический центра, второй очереди кампуса ДВФУ. Все это станет продолжением развития территории как научного и образовательного комплекса, что увеличит долю науки и образования в экономике.

Но также Русский славится своими красивыми видами, флорой и фауной. Было принято решение поработать над идеей создания ландшафтных и тематических парков развлечений, курортно-гостиничных комплексов, аквапарка и других подобных точек притяжения. Для такого развития становятся еще более актуальными создание новой сети дорог и моста через бухту Новик. Кроме того, предлагается реализовать проекты, связанные со строительством конгрессно-выставочного центра и дружины «Аквамарин» всероссийского детского центра «Океан».

Развитие улично-дорожной сети до 2023 года. Фото: Администрация Владивостока

Жемчужина культуры

Важным элементом будущего города должна стать Миллионка и весь исторический центр, который нуждается в ревитализации и еще более активном включении в культурный и туристический оборот. Мастер-план содержит предложение о создании крупных природных парков - на острове Русский, а также в материковой части полуострова Муравьева-Амурского – на базе Ботанического сада-института ДВО РАН.

Жители города также отметили, что им хочется увидеть еще больше скверов, парков, причем во всех районах города. Отметим, что в последнее время активно развивается государственный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, который объединил под своим крылом многие объекты Владивостокской крепости. Также к завершению подходит строительство музейного и театрально-образовательного комплекса.

Что же касается просьбы жителей, среди них озвучили обустройство сопок, создание сети видовых площадок на их вершинах. И такая работа уже началась.

В области социальной инфраструктуры предложено развитие сети социальных учреждений. А это значит, должны быть построены новые школы, детские сады, объекты здравоохранения спорта и культуры.

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