На месте крушения самолета на Камчатке обнаружили девять тел, опознали пока лишь одного человека

На Камчатке продолжаются поиски пассажиров и экипажа рухнувшего самолета. Фото: принтскрин видео.

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке продолжается поисковая операция. Обломки воздушного судна, выполнявшего рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, нашли на береговой линии Охотского моря. Сейчас здесь трудится наземная группировка спасателей, всего 51 человек, однако поиски значительно осложняются из-за непогоды.

– В настоящее время поисковые работы осложнены сильным ветром до 18 м/с, туманом и высотой волны до 1,5 метра. Ведется визуальный осмотр территории. На данный момент обнаружены 9 тел, 1 из них опознано. По реальной погоде дополнительно будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России, – рассказала официальный представитель краевого главка МЧС.

Напомним, на борту рейса ДЕ 251 находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет вылетел с Петропавловска-камчатского с задержкой около двух часов. Воздушное судно пропала с радаров перед заходом на посадку аэропорт Паланы. В день полета на Камчатке была сильная облачность и туман, не исключено, что именно непогода сыграла роковую роль. Однако точная причина катастрофы будет озвучена после того, как эксперты установят все обстоятельства крушения самолета.

Из-за авиакатастрофы на Камчатке объявлен траур с 7 по 9 июля.

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