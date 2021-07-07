Кадры с места крушения самолета на Камчатке – выживших не видно

На борту судна находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Фото: aokap.ru/принтскрин видео.

Появились кадры, снятые не с воздуха, а уже с земли, непосредственно на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Из-за труднодоступности местности спасатели совместно с полицейскими смогли добраться на побережье лишь утром 7 июля. На видео заметны разбросанные куски фюзеляжа разбившегося самолета, судя по кадрам, шансы на выживание людей – минимальные.

Напомним, рейс ДЕ 251 вылетел из Петропавловска-Камчатского 6 июля с задержкой почти на два часа из-за погодных условий. Воздушное судно с 22 пассажирами, включая двух несовершеннолетних и шестью членами экипажа следовал в Палану. Рейс пропал с радаров перед заходом на посадку. По предварительной информации, самолет врезался в скалу, которая находится на пути следования к взлетно-посадочной полосе.

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