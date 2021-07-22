Отследят по камерам, накажут крупными штрафами: во Владивостоке борются с автохамами, заполонившими пляжи

Любителям парковать у кромки воды грозит наказание. Фото: управление туризма, инвестиций и городской среды

В разгар летнего сезона пляжи Владивостока просто битком. Из-за жары, которая установилась в столице Приморья, порой найти свободное местечко довольно сложно. И ситуацию в популярных местах отдыха сильно осложняют водители, которые пытаются припарковаться поближе к воде, нарушая при этом закон. Именно с такими нерадивыми автомобилистами активно борется администрация города. О том, что грозит нарушителям рассказали специалисты.

Начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко объяснила, что движение и стоянка в границах водоохранных зон разрешены только спецмашинам. Парковаться на пляжах отдыхающие могут в специально оборудованных местах с твердым покрытием. Заезд на береговую линию категорически запрещен.

– За парковку своего автомобиля в непосредственной близости от озера, реки или моря водителя могут привлечь к административной ответственности по статье 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальная сумма штрафа может составить 4,5 тысячи рублей. Кроме того, на автомобилиста может быть составлен протокол за нарушение правил благоустройства. В этом случае нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей, – уточнила Наталья Руденко.

Таким образом автомобилисты, нарушающие закон, могут заплатить довольно кругленькую сумму, заработав сразу два штрафа.

Одним из ярких примеров, где чаще всего ловят нарушителей стал пляж бухты Ахлестышева. Береговую линию лишь недавно оборудовали деревянным настилом для удобства отдыхающих. Однако находятся те, кто норовит оказаться поближе к морю, заехав на машинах за деревянную пешеходную дорожку. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о подобных поступках местных жителей. Для борьбы с нарушителями Дирекция общественных пространств Владивостока планирует установить на территории пляжа камеры, а пока же на Ахлестышева будут проходить рейды.

Стоит отметить, что нарушителей парковки хватает и в районе бухты Щитовая, на популярном пляже бухты Стеклянная, а также в центре Владивостока – на Эгершельде. Отдыхающие не только с нарушением паркуют своих железных коней, но и часто оставляют после себя горы мусора.

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