Только ров делать, но они и ров засыплют: во Владивостоке прошел рейд против парковок на пляжах

В разгар сезона пляжи Владивостока похожи на одну большую парковку. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Горожане и гости города все чаще жалуются на то, что загорать у моря им приходится рядом с чужими автомобилями. А бывает, что места им и вовсе не находится. Поэтому на прошедших выходных администрация Владивостока проинспектировала самые популярные пляжи. Несмотря на жару и палящее солнце, в течение почти 5 часов сотрудники администрации подходили к автолюбителям, просили перепарковаться и доходчиво объясняли, почему подъезжать вплотную к воде не только неуважительно по отношению к окружающим, но и незаконно.

Штрафы в автоматическом режиме

- Уберите, пожалуйста, машинку, - вежливо просит пару, подъехавшую прямо к воде, Наталья Руденко, начальник управления туризма, инвестиций и городской среды администрации Владивостока.

- Куда? – непонимающе смотрят на рейдовую группу отдыхающие, немного ворчат, но все же, в основном, отгоняют автомобили дальше от моря.

У отдыхающих «диких» пляжей отговорка особенная - «парковку сделаете, тогда к воде подъезжать не будем». Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Однако находятся и те, кто вступает в споры, просит показать документы, торгуется с сотрудниками администрации за возможность постоять на пляже еще полчаса-час.

- У меня ребенок маленький ... я не могу далеко, - возмущалась молодая мама.

- Вот мы сейчас отъедем, и сюда приедут другие машины, - сокрушались другие отдыхающие.

- Знака нет. Хочу - еду, - заявлял молодой парень.

Однако парня пришлось расстроить. Наталья Руденко пообещала, что в ближайшее время в местах отдыха появятся информационные таблички, а чуть позже фиксация нарушений станет автоматической, и штрафы за парковку у моря будут приходить так же, как и уже привычные штрафы за превышение скорости или парковку в городе.

А пока же, по ее словам, главное, что воспитание сознательности граждан начато.

- Мероприятие профилактическое. Не то чтобы нам срочно нужно бюджет пополнить за счет штрафов, это не репрессивная мера, а мера воспитания. Когда человек знает, что это противоправно, общественно осуждаемо, он в следующий раз подумает, - сказала Руденко.

В общей сложности сотрудники органов администрации посетили 5 пляжей: на мысе Поспелова, в поселке Канал, в районе Патрокла, на Щитовой и совсем недавно благоустроенный - в бухте Ахлестышева.

В состав группы, помимо возглавлявшей ее Натальи Руденко, вошли специалисты из управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти и представители административно-территориальных управлений (АТУ) по Первомайскому, Ленинскому и Фрунзенскому районам, к чьему ведению относятся пляжи, которые было запланировано посетить.

Кроме того, в свой официальный выходной на работу вышел и начальник отдела полиции по исполнению административного законодательства, чтобы в случае чего перейти от слов к делу и составить на нарушителей протоколы.

Ахлестышева

Несмотря на отговорки автомобилистов (нет парковки, сделаете - не будем к морю подъезжать), ситуация мало зависит от инфраструктуры пляжа. Даже на Ахлестышева, где для удобства отдыхающих установлен деревянный настил, перед которым - просторная и, главное, бесплатная парковка, владельцы машин нашли «незащищенный» проезд, чтобы доезжать до самой воды.

Некоторые подъезжают к морю, чтобы спустить на воду свою лодку. Пляж Ахлестышева владельцы маломерных транспортных средств считают одним из самых удобных, хотя соседство лодочного мотора и купающихся далеко не экологичное и безопасное. Но как понять тех, кто не желает пройти до моря всего несколько сотен метров?

Кстати, именно на Ахлестышева находится летний лагерь для маломобильных граждан «Инвалето». Администрация выделила лагерю специальный участок, от которого к морю недалеко и удобно будет добираться. По словам Натальи Руденко, автомобилисты, перекрывающие дорогу к морю для этой категории, будут напрямую нарушать их права.

Понять тех, кто банально ленится пройти до моря несколько сотен метров, невозможно. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Щитовая

Запаркованность на одном из немногих песчаных пляжей во Владивостоке, в бухте Щитовой, в народе известной как Горностай, показалась участникам рейда запредельной. Машины стоят в несколько рядов и буквально заблокировали друг друга.

По словам Руденко, администрация регулярно ставит на пляже ограничивающие движение автомобилей блоки, но их все время «растаскивают»:

- Видимо, это делают владельцы больших машин с лодками. А потом этим безвозмездно пользуется все население.

Патрокл

Хотя с парковкой на пляже здесь проблема стоит не так остро, нарушения специалисты администрации все же обнаружили.

Привлекло внимание уличное кафе, где в незаконно установленном здании, в антисанитарных условиях, в сопровождении мух, готовятся шашлыки. Как рассказал специалист АТУ по Первомайскому району, протоколы против этой точки питания они составляют регулярно, уже вынесено постановление о добровольном сносе, пока оно не выполняется. Однако пока срок его исполнения не истечет, к принудительному демонтажу администрация приступать не имеет права.

Пока время на добровольный снос не истекло, незаконное кафе на Патрокле продолжает работать. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Кроме того, горожане жаловались, что от еще одной точки питания появился несанкционированный проезд на пляж Патрокл. Проверяющие прямо во время рейда созвонились с владельцем кафе, который, предположительно, и проложил дорогу, ни у кого не спросив разрешения. Но ничего внятного по телефону они не услышали, а позже собеседник и вовсе бросил трубку.

Незнание не освободит от ответственности

Как рассказала Наталья Руденко, оставляя машину у моря, водитель нарушает сразу два закона – федеральный и муниципальный.

Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны моря – 500 метров, в границах этой зоны движение и стоянка транспорта запрещены. Спецтранспорт, к примеру, машины скорой помощи, пожарной охраны и полиции, являются исключением. Разрешены движение и стоянка в специально оборудованных местах с твердым покрытием.

Нарушение этих природоохранных правил, согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья 8.42, влечет штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Также подобная парковка – это нарушение пункта 2.4 об объектах общего пользования правил благоустройства Владивостокского городского округа, которое, согласно закону об административных правонарушениях Приморского края грозит штрафом до 5 тысяч рублей.

Кстати

Бороться с парковками на пляжах может каждый. Есть несколько вариантов. Первый - через форму интернет-приемной на сайте администрации Владивостока. Второй – через официальные соцсети мэрии или самого главы города. Например, Инстаграм Администрации Владивостока или Константина Шестакова.

Главное доказательство – фотография нарушения. Одну или даже несколько следует прикрепить к обращению. Важно, чтобы на фото были видны госномер (он понадобится для поиска водителя), близость к воде или расположение авто на траве. Необходимо также будет сообщить дату и время нарушения.

Тем временем

До сих пор во Владивостоке сохраняется и другая проблема, связанная с пляжами, - веревочники. Пожаловаться на них можно по телефону 2222-333. На место оперативно приедет полиция и разберется, за какие-такие услуги идет сбор средств. Ведь просто за проезд никто денег брать не имеет права. Как пояснили в Управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти мэрии, платной может быть аренда зонтов, лежаков, водной техники, мангалов, цивилизованные услуги парковки, но просто въезд – никогда.

Платить таким бизнесменам не стоит - лучше выбрать благоустроенный бесплатный пляж, например, в бухте Ахлестышева, или платное, но нормально оборудованное место отдыха.

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