«Вы подписываете им смертный приговор»: в Приморье отдыхающие затискали белуху

Доверчивое животное в очередной раз оказалось в толпе людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы, отдыхающие на популярном пляже в Партизанском районе Приморья, буквально затискали белуху. Несмотря на многочисленные разъяснения и просьбы экологов не приближаться к мормлекам, ради их же блага, в очередной раз человеческий эгоизм взял верх над разумом. Доверчивая красотка в миг оказалась в гуще людских объятий.

Звезда инстаграма

В этот раз излишне радушный прием белухе оказали в районе пляжа в поселке Волчанец. Стоит сразу оговориться, здесь уже неоднократно встречали представителей этого вида млекопитающих. Оно и понятно, относительно недалеко от поселка, в бухте Средняя находилась известная на весь мир «китовая тюрьма». Её узниками были 10 косаток и 90 белух. Животные томились в тесных вольерах в ожидании отправки в Китай. Однако после многочисленных судов и мощного общественного резонанса бедолаг все же освободили, выпусти партиями в Хабаровском крае и Приморье. Однако привыкшие к человеку мормлеки продолжают приплывать к знакомым берегам даже спустя два года.

Судя по поведению белухи, появившейся в очередной раз в заливе Восток, она – тоже узница «китовой тюрьмы». Необычная гостья моментально стала звездой соцсетей. И ладно бы доверчивую обитательницу просто снимали на видео. Каждый, кто находился в воде, норовился погладить, потискать и поплавать рядом с белухой.

Объятия или жизнь?

– Уже тысячу раз говорили специалисты, что нельзя трогать белух. Даже, если они сами приплывают. Вы подписываете им смертный приговор своими сиюминутными хотелками, – высказывается после просмотра видео в сети депутат Думы Владивостока Наталья Кочугова.

Негодование в этом случае полностью оправдано. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала, что ученые бьют тревогу и просят ни в коем случае не приближаться к животным у которых появился второй шанс на нормальную жизнь в естественной среде обитания. Доверчивые мормлеки должны сами научиться охотиться и отвыкнуть от влияния людей. В поисках угощений от человека белухи часто подплывают близко к отдыхающим и вполне могут стать жертвами браконьеров, элементарно попасть в сети или под винты катеров.

Кроме того безобидные на первый взгляд забавы в воде с млекопитающими опасны и для самих людей. Все же это дикие звери и предугадать их действия просто невозможно.

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