На Камчатке в месте крушения вертолета Ми-8 с глубины 110 метров подняты тела двух женщин

Работы на 14 августа закончены Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Водолазы днем 14 августа подняли тела двух женщин – погибшие туристы переданы следователям. Ранее в этот день со дна Курильского озера Кроноцкого заповедника, в которое рухнул вертолет Ми-8, было поднято тело пилота. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю Игорь Михно, информирует «Комсомольская правда – Владивосток».

Тела трех погибших удалось достать совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Министерства обороны. Операция осуществлялась с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов «чрезвычайного» ведомства.

Игорь Михно также заявил, что поисковые работы продолжаются.

Отметим, поднятые 14 августа тела были обнаружены накануне, 13 августа. Погибшие были рядом с найденным на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега фюзеляжем потерпевшего крушения вертолета.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, хвостовая часть находится на глубине 118 метров.

Также следователи добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и 3 членами экипажа на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК).

На Курильском озере работают МЧС, МО и сотрудники Кроноцкого заповедника Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Крушение произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку.

К месту крушения вертолета направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Для работ задействованы глубоководные аппараты Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

Поисковая операция на контроле МЧС и правительства Камчатки Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Для поисков также применяются дроны Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Затонувший корпус вертолета Ми-8 находится в 500 метрах от берега, на глубине 110 метров Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Поисковые работы будут продолжены 15 августа Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Работы на 14 августа закончены Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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