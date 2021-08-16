Тело пятого погибшего туриста поднято со дня Курильского озера, куда рухнул вертолет Ми-8

На месте трагедии действуют сотрудники МЧС РФ по Камчатскому краю, Министерства обороны и Кроноцкого заповедника Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Сотрудники МЧС 16 августа подняли еще одно тело со дна Курильского озера Кроноцкого заповедника, где 12 августа потерпел крушение вертолет Ми-8. Это уже пятый погибший турист, которого удалось найти. В воскресенье было поднято четвертое тело.

Работы в зоне крушения продолжаются. На месте трагедии действуют сотрудники МЧС РФ по Камчатскому краю, Министерства обороны и Кроноцкого заповедника. Для поисковых операций применяют глубоководные аппараты МО.

Отметим, что в субботу было найдены и подняты трое погибших, включая пилота – командира воздушного судна.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и 3 членами экипажа на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК). Однако через час, во время заходка на посадку, вертолет упал в Курильское озеро.

К месту трагедии направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

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