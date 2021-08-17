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Происшествия17 августа 2021 4:56

На Камчатке со дна Курильского озера поднято шестое тело туриста, погибшего при крушении Ми-8

Сейчас водолазы извлекают тела еще двух погибших из фюзеляжа вертолета
Екатерина ТИХАЯ
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Если погода позволит, то все тела будут подняты 17 августа

Если погода позволит, то все тела будут подняты 17 августа

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Шестое тело погибшего туриста подняли водолазы со дна Курильского озера Кроноцкого заповедника, где 12 августа потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту было 13 пассажиров и 3 члена экипажа. Восемь человек спаслись, восемь – погибли.

В понедельник, после подъема пятого тела, с помощью глубоководного аппарата удалось вскрыть заднюю створку вертолета. Внутри фюзеляжа вертолета обнаружены тела трех погибших. Однако из-за сильного волнения на акватории работы приостановили.

16 августа. Итоги работы в месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Комментирует старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Валерий Ананьев. Видео: ГУ МЧС РФ по КК

Утром во вторник операция продолжилась, водолазам удалось поднять тело шестого погибшего. Еще два тела должны извлечь в течение дня.

– Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае. Накануне из-за сильного волнения поисковая операция была приостановлена. С наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий спасатели приступили к работе, – заявил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов.

17 августа. Возобновление работ на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Комментирует начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов. Видео: ГУ МЧС РФ по КК

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и 3 членами экипажа на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК). Однако через час, во время заходка на посадку, вертолет упал в Курильское озеро.

К месту трагедии направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

Подготовка водолазов к подъему последних двух тел туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
Видео: ГУ МЧС РФ по КК

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