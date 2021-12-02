Точка в истории? Нашумевшая "китовая тюрьма" Приморья лишилась последних конструкций

Использовать вольеры по назначению больше не получится - переработанный металл пойдет на ремонт судов Фото: Игорь НОВИКОВ

История печально известной "китовой тюрьмы" подходит к логическому концу. Вольеры бывшего центра реабилитации, где целый год держали белух, косаток и других морских животных, демонтировали по требованию владивостокского природоохранного прокурора. Конструкции вывезут - чтобы не возникло и мысли использовать их по назначению вновь. В 2019 году на четыре компании, отлавливающих млекопитающих, завели уголовные дела.

- Несмотря на расторжение указанных договоров [аренды вольеров, чтобы содержать морских животных] в октябре - ноябре 2020 года, меры по освобождению бухты от названных сооружений бывшими арендаторами не приняты. По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО "Лакколит" плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода, - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Конструкции перевезут как "металоллом" - использовать их дальше не выйдет. Завод переработает вольеры и будет использовать для ремонта судов. В пресс-службе подчеркнули: акватория бухты полностью освобождена от "клеток". Зоозащитники победили.

Спустя два года вольеры, наконец, разобраны. Фото: Глеб Ильинский

Более ста морских млекопитающих больше года жили в тесноте. История получила мировой статус: петиции подписывали голливудские звезды, на место приехала команда аквалангиста и ученого Кусто. Летом 2019 узников выпустили в дикую природу, но официально тюрьма прекратила существование в декабре: тогда свободными стали моржата. Штрафы, которые оплатили организаторы, превысили 150 миллионов рублей. "И поделом", - ликовали тогда приморцы. После этого вылов китов запретили в России. С некоторыми исключениями.

Кстати, подробную историю "Комсомолка" вспоминала в конце ноября - в этом материале.

P.S.

Тюрьма периодически дает о себе знать и сейчас. Дело в том, что бывшие узницы подплывают к людям - не боятся и хотят ласки. Фото таких эпизодов не раз появлялись в социальных сетях летом и осенью - даже в 2021 году. Приморцы спорят друг с другом на тему того, можно ли играться с млекопитающими, но ответ, конечно же, "нет". Возможно, животные вновь посетят местные акватории в следующем сезоне.

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