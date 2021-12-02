Молчаливое рандеву в лесу: амурский тигр вновь встретился с человеком в Приморье

Обе стороны повели себя правильно при встрече Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье участились случая выхода животных к людям, очередным рандеву стала встреча водителя и амурского книжного тигра в Ольгинском районе края. Очевидно, это было настолько неожиданно для обеих сторон, что в видеозаписи автора нет звука - участники молчат.

Опубликовал кадры центр "Амурский тигр". Сотрудники сообщили, что все повели себя правильно, и этот пример - показательный. Приморцы поснимали из машины, не выходя, и уехали, а тигр спокойной походкой удалился из поля зрения вглубь леса.

- Итог: все молодцы. За видео спасибо подписчику, - написали в своей странице Instagram специалисты "Амурского тигра".

При этом 2 декабря в центре сообщили о другом полосатом - гораздо более агрессивном. В шестистах километрах к северу края, в Красноармейском районе, краснокнижная кошка напала на собаку - хищника ищет охотнадзор. Однако операция осложнена непогодой в Приморье - минувший циклон засыпал снегом цивилизацию, чего уж говорить о лесном массиве. Сообщения о нападении появлялись в соцсети.

В целом появление диких зверей на дорогах сел и городских окрестностей вызывает у жителей опасения. В конце ноября краснокнижную кошку застрелили - к слову, в селе Глубинное, в Красноармейском районе. Возбудили уголовное дело, так как тигр под охраной закона. С завидной частотой жители муниципалитета рассказывают о выходе диких зверей в люди. В начале декабря пришлось застрелить медведя, ранившего женщину.

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