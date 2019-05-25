«Прославившихся» школьников Владивостока накажут за незаконное ношение полицейской формы

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-25T17:22:05+03:00

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Двоих учеников оскандалившейся приморской школы привлекут к административной ответственности. Полицейские продолжают проверку по факту нашумевшего мероприятия в стенах государственного учебного учреждения во Владивостоке. Вечеринка с переодеванием в полицейских, ковбоев и зайчиков с голыми торсами, закончилась административным наказанием. Специалисты установили личности уже двух подростков, родителям которых предстоит раскошелиться за провинность детей.

– По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17 – летних учеников 11 класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). По словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия, –сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«День непослушания, или День наоборот», состоявшийся в школе №74 в преддверии последнего звонка, запомнится работникам учебного заведения надолго. Вечеринка с фото и видеосъемкой, организованная выпускниками в стиле БДСМ, очернила репутацию школы, с углубленным изучением предметов эстетического цикла. Никакой эстетики в действиях беснующейся молодежи пользователи социальных сетей не нашли, а поводов для негативных комментариев оказалось действительно много. Отвечать за действия нерадивых воспитанников по традиции пришлось руководству. Не выдержав шквал критики, обрушившейся на школу, директор написала заявление на увольнение. По слухам, вслед за руководителем готовы уйти еще несколько специалистов.

Приморские ученики, устроившие взрослую костюмированную вечеринку в школьных стенах, принесли извинения директору учебного заведения. Галина Пугина рассказала, что за необдуманные действия уже извинились и участники самого мероприятия, и их родители. Со словами раскаянья, вместе с мамой к директору пришла девочка, примерившая полицейскую форму и оказавшаяся в самом эпицентре скандала. Галина Федотовна также отметила, что пока продолжает работать в обычном режиме в школе, несмотря на написанное заявление об уходе. Родители учеников и коллеги характеризуют учителя истории и руководителя по совместительству, как профессионала своего дела и отзывчивого человека. Галина Пугина отдала 74 школе три десятка лет. Естественно, что терять специалиста из-за скандальной выходки выпускников, коллективу и родителям, попросту не хочется. Однако решение будет принято после проверки в отношении руководства и преподавательского состава, которую проводит полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU