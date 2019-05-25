Не подумали: выпускники, устроившие БДСМ-флешмоб в школе Владивостока, извинились перед директором и учителями

Выпускники из Владивостока, устроившие костюмированную вечеринку в стиле БДСМ в стенах школы №74, принесли извинения директору и всему педагогическому составу учебного заведения. Напомним, что школьники за день до последнего звонка фотографировались на альбом, затем решили в шутку переодеться. Девочки нарядились в полицейскую форму, а мальчики предстали ковбоями и зайчиками с голыми торсами, бабочками и заклеенными сосками. Школьники, как выяснилось, не задумывались о последствиях.

Участники перфоманса не думали, что могут причинить кому-то вредФото: Социальные сети

- Выпускники извинились не только передо мной, но и перед всеми учителями. Они сказали, что не думали, что делают что-то плохое и позорят школу. Я всех простила, но это пока ничего не меняет, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Галина Пугина, директор МБОУ СОШ №74.

Руководитель школы подчеркнула, что пока не знает будет продолжать работу в оскандалившемся учебном учреждении или же покинет его. Напомним, что «семьдесят четверке» Галина Пугина отдала три десятка лет, пять из них она работает в качестве директора.

- В принципе, заявление написано, пока никаких изменений не произошло. Резонанс по всей стране. Мне очень тяжело пока. Переживания по этому поводу остались, конечно. Дети извинились, а коллектив обижен остался. Мои учителя, мои завучи, они все очень сильно переживают. Получается, что из-за поступка детей, может, он и не осознанный, мы выглядим не в лучшем свете. Пока я не знаю что будет, честно. Эта шалость не должна отразиться на том что делают мои учителя это самое главное для меня. 30 лет я отдала этой школе. Это почти вся моя жизнь, - дрожащим голосом поделилась Галина Пугина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Детский психолог и работники образования из различных школ края, опрошенные «Комсомолкой» уверены, что вины директора в случившемся нет. На месте руководителя мог оказаться любой, не обладающий даром предвидения, – констатируют педагоги. На сторону Галины Пугиной даже встали родители учеников школы №74. Так или иначе, но решение будет вынесено по итогам проверки в отношении руководства и преподавательского состава, которую проводит полиция.

Традицию за день до последнего звонка нарушать дресс-код зародилась в школе в 2008 годуФото: Социальные сети

Кстати, полиция установила часть участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11 класса. Их родители заплатят штрафы от 1 до 1,5 тысячи рублей.

- В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. По словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В отношении остальных школьников, участвовавших в данном мероприятии, проверка продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В защиту детей, у которых на носу ЕГЭ, выступают известные российские деятели, среди которых Ксения Собчак. Для поддержки участников неформального праздника в Интернете организован сбор подписей под петицией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

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