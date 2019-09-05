СЕГОДНЯ 06:04 2019-09-05T06:04:36+03:00

13 дней о судьбе подростка ничего не было известно. Фото: Примпоиск

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Две недели – столько 15-летний Василий жил в глухой тайге Приморского края без связи с внешним миром. К счастью, грибов в лесу было предостаточно, поэтому подросток мог нормально питаться и, как следствие, выжить. 13 дней о его местонахождении ничего не было известно. С 23 августа его поисками занимались сотрудники полиции, СК, волонтеры и родные ребенка. Работали на износ под палящим солнцем и под проливным дождем порядка 300 человек. В итоге за это время группы прошерстили 80 квадратных километров. Лишь 4 сентября военные нашли мальчика на пасеке. Живым и невредимым.

-В ходе опроса подросток пояснил, что отправился собирать дикоросы, сбился с пути и заблудился в лесу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Через три дня он вышел к пчеловодному хозяйству, где вместе со сторожем ожидал спада уровня воды в реке, чтобы идти дальше либо ждать владельца пасеки, который раз в 10 дней привозил продукты питания. Сообщить о своем местонахождении он не мог из-за отсутствия средств связи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730124" frameborder="0"></iframe> «Дай Бог всем здоровья!»: папа мальчика, пропавшего в тайге две недели назад, поблагодарил поисковиков Приморья.

Андрей, отец подростка, поблагодарил всех участников поисковой операции и пожелал всем здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU