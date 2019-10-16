При обрушении дома в Приморье пострадало 17 квартир

СЕГОДНЯ 04:29 2019-10-16T04:29:51+03:00

По предварительной версии, причинной ЧП стал взрыв водонагревателя Фото: Комсомольская правда

Эвакуировано 30 человек, всем окажут материальную помощь

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В приморском поселке Новонежино продолжается оценка последствия частичного обрушения жилого дома. Напомним, что в ночь на вторник, 15 октября, в пятиэтажке обрушились потолочная плита, лестничный пролет и стены, которые погребли под собой женщину. По предварительным оценкам специалистов, пострадало 17 квартир.

По предварительной версии, причинной ЧП стал взрыв водонагревателя или другого бытового прибора, установленного в ванной комнате квартиры соседней с жильем погибшей женщины. Задело квартиры, которые находились в третьем (где и произошел взрыв) и четвертом подъездах.

Повреждения, по словам экспертов, незначительные, однако попасть в них жители пока не могут. Спасатели помогают людям достать вещи и домашних животных – известно о спасении трех кошек.

Пострадавшим при обрушении дома в Приморье окажут материальную помощь.

Напомним, жертвой стала женщина, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU