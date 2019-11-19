Лучше на коньках: пригородные трассы Владивостока превратились в ледяную ловушку
154 единицы техники вышли на уборку дорог, именно такие данные озвучила администрация Владивостока. Основные городские трассы уже расчищены и обработаны, однако ситуация в пригороде не только оставляет желать лучшего, но и вызывает праведный гнев приморцев. Участок магистрали от Седанки до Зари превратился в настоящий каток, не лучше обстоят дела на Садгороде, в районе Спутника, на трассе в аэропорт, а также на Угольной. Местные жители вынуждены сами расчищать проезд, сообщает «КП»-Владивосток».
Дороги во Владивостоке приводит в порядок техникаФото: Милана СОКОЛ
Заезд на коньках по одной из главных трасс Владивостока, ведущих в город, стал возможен после непогоды и благодаря отсутствию своевременной уборки на участке от Седанки до Зари. Желая продемонстрировать характеристики дорожного покрытия, предприимчивый горожанин обул коньки и «отправился на работу». Поступок приморца горячо обсуждают в социальных сетях, отмечая, что парень привлек внимание к проблеме, однако своей жизнью на дороге рисковать не стоило.
Пригород Владивостока превратился в каток.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ
Помимо коньков после снегопада оказались также актуальны квадроциклы. Так, для расчистки проезда на Садгороде, местный житель прицепил к малогабаритной технике ковш, вызвав своим поступком массу положительных комментариев в интернете.
Жители пригорода Владивостока сами чистят дорогу.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ
– Парню респект, для всех старается, молодец,– отмечают пользователи социальных сетей.
По сообщениям автолюбителей, крайне сложной остается дорожная обстановка в районе Спутника. С утра на мосту через речку Богатая произошел целый ряд ДТП. Участником одного из столкновений стал пассажирский автобус.
Автобус и Nissan X-Trail не смогли разъехаться на скользкой дороге. Фото: dpskontrol_125rus
Сразу несколько ДТП произошли на скользкой трассе в районе Спутника. Фото: dpskontrol_125rus
Осложнено движение из-за льда и на Весенней. К тому же проезд перегородил большегруз, который сошел со скользкой трассы в кювет. Местные жители уверяют, что спуститься с Весенней в сторону Угольной можно только на санках. Утром родители с трудом смогли отвести детей в школу.
ВесенняяФото: dps_vl
Также приморские водители сообщают, о сильном обледенении трассы в аэропорт. По словам автомобилистов, дорога, как зеркало, ехать даже с маленькой скоростью крайне опасно. На скользком участке дороги то и дело бьются машины.
Трасса в аэропортФото: dps_vl
Очередная авария на скользкой дорогеФото: dps_vl
Заложниками ледовой ловушки оказались и жители поселка Рыбачий, а также проезжающие мимо автомобилисты. Спуск обледенел, на обочине скопилось много машин, которые попросту не могут проехать.
Дорога перед поселком Рыбачий.Видео: dps_vl
– Дорожных служб не было, и нет. И баков с песком тоже нет,– негодуют водители.
В связи с гололедицей, автомобилистам стоит проявить бдительность, соблюдать скоростной режим и выбирать дистанцию, учитывая дорожную обстановку.
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ИСТОЧНИК KP.RU