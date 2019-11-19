2019-11-19T12:36:41+03:00
Общество

Лучше на коньках: пригородные трассы Владивостока превратились в ледяную ловушку

Приморцы осваивают конькобежный спорт и сами расчищают дороги [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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После снега с дождем и морозной ночи, дороги сковало льдомПосле снега с дождем и морозной ночи, дороги сковало льдомФото: Милана СОКОЛ
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154 единицы техники вышли на уборку дорог, именно такие данные озвучила администрация Владивостока. Основные городские трассы уже расчищены и обработаны, однако ситуация в пригороде не только оставляет желать лучшего, но и вызывает праведный гнев приморцев. Участок магистрали от Седанки до Зари превратился в настоящий каток, не лучше обстоят дела на Садгороде, в районе Спутника, на трассе в аэропорт, а также на Угольной. Местные жители вынуждены сами расчищать проезд, сообщает «КП»-Владивосток».

Дороги во Владивостоке приводит в порядок техника Фото: Милана СОКОЛ

Дороги во Владивостоке приводит в порядок техникаФото: Милана СОКОЛ

Заезд на коньках по одной из главных трасс Владивостока, ведущих в город, стал возможен после непогоды и благодаря отсутствию своевременной уборки на участке от Седанки до Зари. Желая продемонстрировать характеристики дорожного покрытия, предприимчивый горожанин обул коньки и «отправился на работу». Поступок приморца горячо обсуждают в социальных сетях, отмечая, что парень привлек внимание к проблеме, однако своей жизнью на дороге рисковать не стоило.

Пригород Владивостока превратился в каток.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ

Помимо коньков после снегопада оказались также актуальны квадроциклы. Так, для расчистки проезда на Садгороде, местный житель прицепил к малогабаритной технике ковш, вызвав своим поступком массу положительных комментариев в интернете.

Жители пригорода Владивостока сами чистят дорогу.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ

– Парню респект, для всех старается, молодец,– отмечают пользователи социальных сетей.

По сообщениям автолюбителей, крайне сложной остается дорожная обстановка в районе Спутника. С утра на мосту через речку Богатая произошел целый ряд ДТП. Участником одного из столкновений стал пассажирский автобус.

Автобус и Nissan X-Trail не смогли разъехаться на скользкой дороге. Фото: dpskontrol_125rus

Автобус и Nissan X-Trail не смогли разъехаться на скользкой дороге. Фото: dpskontrol_125rus

Сразу несколько ДТП произошли на скользкой трассе в районе Спутника. Фото: dpskontrol_125rus

Сразу несколько ДТП произошли на скользкой трассе в районе Спутника. Фото: dpskontrol_125rus

Осложнено движение из-за льда и на Весенней. К тому же проезд перегородил большегруз, который сошел со скользкой трассы в кювет. Местные жители уверяют, что спуститься с Весенней в сторону Угольной можно только на санках. Утром родители с трудом смогли отвести детей в школу.

Весенняя Фото: dps_vl

ВесенняяФото: dps_vl

Также приморские водители сообщают, о сильном обледенении трассы в аэропорт. По словам автомобилистов, дорога, как зеркало, ехать даже с маленькой скоростью крайне опасно. На скользком участке дороги то и дело бьются машины.

Трасса в аэропорт Фото: dps_vl

Трасса в аэропортФото: dps_vl

Очередная авария на скользкой дороге Фото: dps_vl

Очередная авария на скользкой дорогеФото: dps_vl

Заложниками ледовой ловушки оказались и жители поселка Рыбачий, а также проезжающие мимо автомобилисты. Спуск обледенел, на обочине скопилось много машин, которые попросту не могут проехать.

Дорога перед поселком Рыбачий.Видео: dps_vl

– Дорожных служб не было, и нет. И баков с песком тоже нет,– негодуют водители.

В связи с гололедицей, автомобилистам стоит проявить бдительность, соблюдать скоростной режим и выбирать дистанцию, учитывая дорожную обстановку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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