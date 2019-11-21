Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-21T08:05:25+03:00

Теперь жених и невеста - фигуранты уголовного дела. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В их отношении уже возбуждено уголовное дело [видео]

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Хотели шумихи – получили. Громкая владивостокская свадьба, на которой молодожены открыли стрельбу из автомата и пистолета, дошла до уголовного дела. Напомним, что жених и невеста после обмена колец взялись не только за руки, но и за оружие, вместе нажав на курок и выстрелив в воздух. Видео записали гости праздника и запустили в сеть для пущего пафоса.

Вскоре молодоженами заинтересовались сотрудники полиции, которые сперва установили личности жениха и невесты, а затем наведались к ним в гости. Только не одни, а в сопровождении ОМОНа для задержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744910" frameborder="0"></iframe> В Приморье задержали жениха и невесту, которые открыли стрельбу у здания загса..УМВД России по Приморскому краю

В отношении героев видеоролика и одного гостя торжества, который тоже пострелял за счастье молодых, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь медовый месяц парня и его супруги под вопросом, потому что в отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За стрельбу в городе им грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU