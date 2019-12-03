Северокорейцев отправили в колонию за браконьерство в Приморье

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-03T08:01:32+03:00

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Северокорейские браконьеры почти два года проведут в российской колонии за браконьерство. Напомним, что в октябре 2018 года сотрудники ФСБ задержали пять рыбаков на шхуне, которые без разрешительных документов промышляли в Приморье.

Браконьеры забрались в российские территориальные воды и незаконно добывали биоресурсы. Причем использовали граждане КНДР запрещенные орудия лова. В акватории Японского моря северокорейцы успели выловить 496 особей краба-стригуна опилио, прежде чем попались пограничникам. Сотрудники ФСБ задержали иностранных рыбаков, а членистоногих отпустили.

Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

- Суд признал иностранцев виновными и назначил им наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы каждому. Рыбаков отправили в колонию общего режима, - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов в 2019 году укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU