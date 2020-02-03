2020-02-03T07:20:39+03:00
Общество

Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья

Ужесточение мер в Пограничном обсудят на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Уже в двух пограничных с Китаем районах Приморья введен режим ЧСУже в двух пограничных с Китаем районах Приморья введен режим ЧСФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 февраля, в Пограничном районе Приморья состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с возможной угрозой распространения опасного коронавируса из Китая, специалисты обсудят актуальные вопросы по теме, которая сейчас будоражит, пожалуй, всех жителей Приморья. Особое внимание планируется уделить повышенным мерам безопасности в пограничном с Поднебесной населенном пункте, в том числе специалисты решат стоит ли вводить режим ЧС.

На данный момент в Пограничном уже работает изоляционный пункт, в котором находятся три представителя Китая.

Корреспондент «Комсомолки» связался с главой Пограничного района, который рассказал, что иностранцов поместили в карантин в воскресенье. По словам Олега Александрова, у всех из них есть вид на жительство в России. Граждане КНР чувствуют себя хорошо, признаков заболевания у них нет. В качестве мер профилактики китайцы проведут в изоляционном пункте 14 дней, по мнению ученных именно такой инкубационный период у коронавируса.

Заседание районной КЧС состоится уже через несколько часов. Напомним, режим ЧС на данный момент введен в Хасанском и Октябрьском районах Приморья.

ПО ТЕМЕ:

Китайцев с подозрением на коронавирус изолируют в специальных пунктах в Приморье

Карантинные зоны откроют в четырех районах края [видео]

Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай

Председатель краевой федерации рыболовного спорта вынужден обивать пороги инстанций ради внука [видео]

«Скуплены абсолютно все наши запасы»: из-за страха перед коронавирусом во Владивостоке разбирают маски

Помимо приморцев прилавки аптек помогают опустошить туристы из Поднебесной (подробнее…)

Коронавирус VS бизнес: жители Приморья паникуют из-за неведения после закрытия границы с Китаем

Пока нет никакой ясности, как будет работать рынок во время эпидемии в Поднебесной (подробнее…)

КСТАТИ:

Все, что нужно знать про коронавирус: сиптомы, лечение, профилактика

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (далее…)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (далее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима пришла, мороз принесла: температуры в Приморье опустятся до -38 градусов
Семейное ОПГ: отец и сын из Китая незаконно перебежали границу и проникли в Приморье
Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Приморье
«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке
Следователи заинтересовались пожаром в Приморье, из-за которого семья с девятью детьми осталась без дома
Северная Корея закрыла воздушную границу с Приморьем из-за коронавируса
Калашников не одобрил: крупную партию «самых русских автоматов» пытались ввезти во Владивосток
Мелочь, а приятно: часть жителей Приморья не будет платить за вывоз мусора
Приморская ОПГ открыла канал для въезда гастербайтеров-нелегалов из Китая в Россию
Встречайте чемпионов Владивостока по хоккею: «Адмирал Кузнецов» сразился с «Акулы ВМТП»
«Они находятся дома у родственников»: на помощь к семье, оставшейся из-за пожара без дома, выехали власти Приморья
Приморские синоптики передают снегопад
Украл мечту: поход в развлекательное заведение в Приморье закончился для девушки печально
Вспыхнул, как спичка: пожар уничтожил автосервис в Находке
Молодые жители Приморья попались с поличным при попытке угона
Гребень антициклона принесет в Приморье снег в воскресенье
Съезди в церковь, свечку поставь: сюрприз из грузовика прилетел в авто на приморской трассе
Февральские морозы под -40: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе
Что по овощам: в Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом продуктов в Приморье после закрытия границы с Китаем
Слово Гуменюка: во Владивостоке капитально отремонтируют несколько школ
Во Владивостоке следователи раскрыли дело о жестоком убийстве на пляже «Чайка»
В Приморье приняли серьезные меры по россиянам, находящимся в эпицентре коронавируса
ДТП с микроавтобус в Уссурийске: госпитализировали 50-летнего пешехода
Сильный ветер и без осадков: о погоде во Владивостоке на 1 февраля 2020 года