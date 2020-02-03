Режим ЧС из-за коронавируса могут ввести еще в одном районе Приморья

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:20:39+03:00

Уже в двух пограничных с Китаем районах Приморья введен режим ЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужесточение мер в Пограничном обсудят на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

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В понедельник, 3 февраля, в Пограничном районе Приморья состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с возможной угрозой распространения опасного коронавируса из Китая, специалисты обсудят актуальные вопросы по теме, которая сейчас будоражит, пожалуй, всех жителей Приморья. Особое внимание планируется уделить повышенным мерам безопасности в пограничном с Поднебесной населенном пункте, в том числе специалисты решат стоит ли вводить режим ЧС.

На данный момент в Пограничном уже работает изоляционный пункт, в котором находятся три представителя Китая.

Корреспондент «Комсомолки» связался с главой Пограничного района, который рассказал, что иностранцов поместили в карантин в воскресенье. По словам Олега Александрова, у всех из них есть вид на жительство в России. Граждане КНР чувствуют себя хорошо, признаков заболевания у них нет. В качестве мер профилактики китайцы проведут в изоляционном пункте 14 дней, по мнению ученных именно такой инкубационный период у коронавируса.

Заседание районной КЧС состоится уже через несколько часов. Напомним, режим ЧС на данный момент введен в Хасанском и Октябрьском районах Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU