2020-02-17T10:42:47+03:00
Происшествия

Спасибо, что живой: во Владивостоке малолитражку занесло на пешеходов

Мужчина спасся в сугробе, происшествие попало на видео
Милана СОКОЛ
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Люди чудом уцелели после заноса авто.Фото: screenshot видеоЛюди чудом уцелели после заноса авто.Фото: screenshot видео
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Сложная дорожная обстановка во Владивостоке после снегопада стала причиной многочисленных происшествий. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, однако расчистить все магистрали после столь обильных осадков пока не удается. В прицел видеорегистратора автомобилиста попал момент происшествия на одном из скользких участков трассы. Автолюбительница не справилась с управлением, и машину понесло на тротуар, вернее на заснеженный проход для пешеходов. Люди чудом уцелели.

На кадрах заметно, как малолитражка начинает вилять по проезжей части в районе Снеговой Пади. Машина выезжает на встречную полосу, а после разворачивается на 90 градусов, практически тараня людей. Пожалуй, в этом случае оказалось к счастью, что тротуар был заснежен.

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Малолитражку занесло на скользкой дороге на пешеходов
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Один пешеход отпрыгнул, второго, похоже, задело, но не сильно. Мужчина буквально ретировался в сугроб. Пешеход довольно быстро встал. Испуганная автомобилистка выбежала и начала отряхивать незнакомца.

Видео, опубликованное в социальной сети, вызвало споры между автомобилистами. Многие уверены, что в такую погоду не стоит выезжать на личном автотранспорте. К тому же мэрия города и ГИБДД просили водителей повременить с поездками, чтобы спецтехника смогла ликвидировать последствия снегопада.

– Ребята! В такую погоду нужно быть внимательнее и пешеходам и водителям. Машина – это железо, сломалась или разбилась, пошел и купил другую. А жизнь и здоровье не купишь,– рационально констатировала жительница Владивостока в популярном автомобильном паблике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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