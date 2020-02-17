Спасибо, что живой: во Владивостоке малолитражку занесло на пешеходов

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сложная дорожная обстановка во Владивостоке после снегопада стала причиной многочисленных происшествий. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, однако расчистить все магистрали после столь обильных осадков пока не удается. В прицел видеорегистратора автомобилиста попал момент происшествия на одном из скользких участков трассы. Автолюбительница не справилась с управлением, и машину понесло на тротуар, вернее на заснеженный проход для пешеходов. Люди чудом уцелели.

На кадрах заметно, как малолитражка начинает вилять по проезжей части в районе Снеговой Пади. Машина выезжает на встречную полосу, а после разворачивается на 90 градусов, практически тараня людей. Пожалуй, в этом случае оказалось к счастью, что тротуар был заснежен.

dps.control Малолитражку занесло на скользкой дороге на пешеходов

Один пешеход отпрыгнул, второго, похоже, задело, но не сильно. Мужчина буквально ретировался в сугроб. Пешеход довольно быстро встал. Испуганная автомобилистка выбежала и начала отряхивать незнакомца.

Видео, опубликованное в социальной сети, вызвало споры между автомобилистами. Многие уверены, что в такую погоду не стоит выезжать на личном автотранспорте. К тому же мэрия города и ГИБДД просили водителей повременить с поездками, чтобы спецтехника смогла ликвидировать последствия снегопада.

– Ребята! В такую погоду нужно быть внимательнее и пешеходам и водителям. Машина – это железо, сломалась или разбилась, пошел и купил другую. А жизнь и здоровье не купишь,– рационально констатировала жительница Владивостока в популярном автомобильном паблике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горшочек не вари: синоптики уточнили, когда в Приморье закончится снег

Автолюбителей Владивостока просят не выезжать, родители могут не вести детей в сад и школу (подробнее…)

Мощный циклон с месячной нормой осадков обрушился на Владивосток за сутки

В дальневосточной столице выпало 15 миллиметров снега (подробнее…)

Скатившийся автовоз и массовые аварии – в Приморье продолжился День жестянщика

У местных кузовщиков теперь работы на месяц вперед, повреждены больше 200 авто [фото, видео]

Ну, куда же вы? Владивосток сковали масштабные пробки

Городские магистрали превратились в аттракцион [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU