Жителям Приморья предлагают сообщать о нарушении масочного режима

1 Май 2020 2020-05-01T05:24:10+03:00

Сообщить о нарушениях можно на телефон «горячей линии» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожаловаться на нарушителей можно по телефону специальной «горячей линии»

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За соблюдением масочного режима в Приморье, который официально введен с 30 апреля, наблюдают специальные административные комиссии. Однако помочь улучшить эпидемиологическую обстановку в крае власти предлагают местным жителям, которые могут сообщить о нарушениях на «горячую линию».

Напомним, масочный режим необходимо соблюдать в магазинах, аптеках, местах массовго скопления людей, на предприятиях, которые продолжают работать и при поездках в общественном транспорте. Информацию о нарушениях будут фиксировать специалисты колл-центра по номеру: 8 (423) 273-14-90. Звонки на «горячую линию» принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом подчеркивают, что задача представителей закона не наказать жителей края и бизнесменов, а в первую очередь обезопасить. Власти боятся очередной вспышки инфекции, что особенно актуально в праздничные выходные. Несмотря на все просьбы о соблюдении режима самоизоляции, который продлен до 11 мая, очевидно, что многие приморцы не смогут усидеть дома.

В период майских праздников Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить работу административных комиссий. Улицы будут патрулироваться, специалисты проверят соблюдение режима самоизоляции, а также наличие средств индивидуальной защиты в общественных местах и на предприятиях. Также представители комиссий будут контролировать соблюдение санитарных норм на предприятиях. Во Владивостоке рейды начались еще в четверг.

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ИСТОЧНИК KP.RU