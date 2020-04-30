Запасайтесь масками: во Владивостоке полиция устроит облаву на нарушителей режима самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T07:27:05+03:00

Масштабный рейд начнется во Владивостоке уже сегодня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участковые пойдут по квартирам, а ГИБДД будет ловить «грязных» таксистов на дороге

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Полиция готовится к масштабному рейду во Владивостоке. Сотрудники органов внутренних дел намерены проверить соблюдение режима самоизоляции местными жителями. Также стражи правопорядка будут выявлять нарушителей, которые находятся на улице без масок. С 30 апреля ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным. Кроме этого специалисты проверят соблюдение санитарных норм водителями такси.

Известно, что рейд начнется уже сегодня. Инспекторы ГИБДД будут останавливать таксистов и проверять наличие отметки об обязательной дезинфекции. На улицах, к гуляющим будут подходить специалисты патрульно-постовой службы. Планируется также поквартирный обход, участковые проверять людей, которым предписано сидеть дома.

У граждан должны быть не только документы, удостоверяющие личность, но и справки с места работы, а также маски. Выход из дома без уважительных причин может привести к штрафу.

Напомним, по данным правительства Приморья, за последний месяц составлено больше 2700 протоколов на нарушителей. Минимальная сумма штрафа – 1000 рублей. За повтроное нарушение режима самоизоляции придется раскошелиться на 15000 – 30000 рублей. Так что рисковать не стоит.

Режим самоизоляции введен в Приморье 31 марта и продлен минимум до 11 мая. Сроки снятия строгих ограничений зависят от эпидемиологической обстановке в крае. На сегодняшний день зарегистрировано 403 случая заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU