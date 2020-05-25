Появилось видео последствий пожара в стенах Партизанской городской больницы

25 Май 2020 2020-05-25T12:08:10+03:00

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В сети появилось видео, снятое после пожара в главной больнице города Партизанска. На кадрах, отснятых сотрудницей «Вести:Приморье» отчетливо заметен масштаб происшествия, разыгравшегося в стенах медицинского учреждения ранним утром, 25 мая. Огонь распространился на 300 квадратных метров, кровля оказалась практически уничтожена. Сильно пострадал верхний этаж здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780996" frameborder="0"></iframe> Появились кадры с места пожара в Партизанской городской больнице.Видео: vestiprim.ru

Благодаря слаженным действиям пожарных, персонала больницы и врачей станции скорой помощи Партизанска, обошлось без жертв. Больных эвакуировали в соседний корпус , который недавно выполнял роль пульмонологии. Сейчас в отдельно стоящем здании будет развернуто отделение реанимации и кабинет компьютерной томографии. Стоит отметить, что томограф, установленный в больнице лишь недавно, во время пожара не пострадал.

Подрядчика для ремонта больницы, планируется определить в ближайшее время. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который записал видео с места ЧП, осмечивание ремонтных работ начнется прямо сегодня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что во время пожара никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU