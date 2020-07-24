Проезда нет: во Владивостоке на одной из улиц оказалось заблокировано движение

24 Июль 2020 2020-07-24T03:46:49+03:00

Судя по свежим следам шин, пострадавших может быть больше. Фото: Милана СОКОЛ

С одной стороны дорогу ремонтируют, с другой – провалился люк. Пострадала машина [фото]

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Практически не обходится ни одного дня без происшествий на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Как только вдоль строчки домов №104-94 началась подготовка к будущей стройке, то и дело в редакцию поступают тревожные сообщения жильцов. «КП» уже писала о масштабной вырубке деревьев, разгрузке бетонных блоков над авто, провале асфальта и повреждении машины краном. В этот раз на межквартальной дороге провалился люк, прямо под проезжающей Toyota.

Замерить провал помог аварийный комиссар.Фото: Милана СОКОЛ

Неприятный инцидент на проспекте красного Знамени, 102, произошел накануне вечером. Около 21:00. Заложниками ситуации оказался экипаж Fielder. Ребята выехали прокатиться, но добраться до места назначения так и не смогли. Чугунная крышка провалилась вместе с ободом на дно колодца, когда ехала машина. Toyota левым передним колесом оказалась в западне.

Люк провалился под проезжающим авто. Фото: предоставлено очевидцами.

Движение моментально оказалось заблокировано. Дело в том, что с другой стороны дома недавно начался ремонт дороги и проезда там тоже нет. Всем, кто заехал на узкую межквартальную дорогу приходилось сдавать назад, а в запаркованном дворе это не так-то просто, да еще и в темное время суток.

Боясь, что машина еще больше провалится в дыру, ребята попросили помощи водителя джипа, который выдернул пленников из ямы. Какие именно повреждения получил Fielder, ночью было определить довольно сложно. Но понимая, что машина в любом случае пострадала, водитель обратился в ГАИ, чтобы зафиксировать происшествие. До 01:00 парни терпеливо ждали приезда полиции, попутно регулируя движение в узком дворе. Владелец намерен добиваться возмещения убытков через суд.

Масштабный провал на межквартальной дороге.Фото: Милана СОКОЛ

С утра масштабный провал, глубина которого около 5 метров, так и остался не огорожен. Опасная яма зияет посреди дороги, при этом ее видно далеко не сразу. «Комсомолка» еще раз передала данные о ЧП в Единый диспетчерский центр Владивостока, с просьбой оперативно донести информацию до соответствующих инстанций. Надеемся, что за это время не произойдет нового происшествия.

С ночи люк не огородили.Фото: Милана СОКОЛ

Желающим попасть к домам по указанному адресу стоит заезжать со стороны Толстого. Но проехать оттуда можно только до середины строчки.

С другой стороны тоже не проехать.Фото: Милана СОКОЛ

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