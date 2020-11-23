«Крышу проломило, скрежет был жуткий». Сорвавшаяся с дома глыба льда разбила авто во Владивостоке

Машина получила серьезнейшие повреждения. Фото: предоставлено очевидцами

Явно недоброе утро понедельника оказалось у владельца авто, припаркованного на Крыгина, 94, во Владивостоке. С высоты на машину прилетела внушительная глыба льда. Повреждения оказались крайне серьезные. Теперь хозяина ждет дорогостоящий ремонт.

– Только что отвалился лед с фасада. Скрежет был жуткий, услышали с соседнего дома, – делятся очевидцы.

Крышу пробило, лобовое стекло оказалось в салоне. Фото: предоставлено очевидцами

Машине досталось довольно серьезно. Судя по всему, владельцу предстоят утомительные поиски виновных. Хотя привлечь коммунальщиков за ненадлежащее содержание дома в этом случае довольно сложно. Кстати, управляющая компания еще в пятницу разослала всем жильцам многоэтажек предупреждение с просьбой не парковать авто вблизи строений. Сообщения поступили после того, как на машины стали падать обледеневшие куски с фасада. «Комсомолка» подробно рассказывала, что тогда пострадали сразу несколько автолюбителей.

Напомним, на Владивосток обрушился мощный удар стихии. Дома, деревья, провода и все остальное оказались скованы внушительным слоем льда Специалисты отмечают, что такого обледенения в крае не было последние 30 лет. Пострадали десятки автомобилистов, с крыш падали не только льдины, но и бетонные плиты. Город до сих пор не может оправиться от ледяного апокалипсиса, часть домов остается без света, воды и отопления.

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