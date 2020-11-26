Рекордная аномалия. С моста на Русский сняли уже около 900 тонн льда

Из-за обледенения проезд о мосту до сих пор закрыт Фото: Сергей БАЛАНОВ

Промышленные альпинисты вот уже несколько суток не покладая рук трудятся на бешеной высоте на мосту, ведущему к Острову русский. В тандеме с высотниками, но внизу, работают и сотрудники МЧС, а также коммунальщики, которые передвигаются на авто с усиленной крышей, ведь лед продолжает падать. Именно поэтому еще в прошлые выходные на мосту решено было полностью перекрыть движение.

Спасатели помогают освобождать мост от наледи Фото: 25.mchs.ru

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, рабочие уже сняли с моста 890 тонн льда. По расчетам экспертов, необходимо снять еще около 1000 тонн. Возобновить движение по важной транспортной артерии планируется лишь в конце месяца. Напомним, для переправы на большую землю, а точнее в центр Владивостока, организован паром. За рейс он вмещает до 20 авто.

Как отмечают специалисты, такого аномального обледенения в Приморье не было 30 лет. Ледяные глыбы летят и с Золотого моста, его тоже усиленного чистят. Движение приходится периодически перекрывать. При этом уже есть пострадавшие автолюбители, которые не позаботились о сохранности своих машин, оставив железных коней под мостом.

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