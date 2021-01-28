Автобус, который смог. Водитель «маршрутки» прокатил пассажиров с ветерком по рельсам во Владивостоке

Водитель объехал пробку по путям Фото: принтскрин видео.

После прошедшего снегопада и температурных качелей дороги приморский столицы оказались намертво скованы льдом. Как следствие – в городе наблюдаются масштабные пробки, а преодоление подъемов и спусков дается далеко не всем. Так и произошло на Луговой. Длинномеры забуксовали при движении на Баляева, практически полностью перекрыв проезд остальным. Учитывая затор, на весьма необычный маневр решился водитель маршрутного автобуса. Судя по всему, понимая, что при остановке транспортное средство также забуксует, шофер обрулил пробку по трамвайным путям.

Поступок не остался незамеченным. Жители города спорят, грозит ли перевозчику наказание за смелую выходку.

«Красавчик. Не стал стоять тупить, пробку создавать, а взял и объехал», «Будет штраф», «Когда забыл, что ты не в трамвае», «В экстремальных условиях можно!», « Ну в данной ситуации, думаю, можно простить, разгрузил по возможности пробень», «Не себя везет, для людей старался», «Я вот никогда не понимал, вот ты едешь на фуре и впереди встала другая, не может заехать, почему ты считаешь что тебе повезет больше?», ««Делику» оштрафовали за езду по полосе общественного транспорта, а тут не придерешься», «А как еще проехать!? Люди едут на работу, опаздывают. Проезда нет, ГИБДД для регулировки движения нет, собралась пробка. Водитель все правильно сделал реально оценил положение дел и объехал. А вот всякие папарацци уже достали. Иди работать, оператор», – высказываются жители края.

Напомним, недавно за подобный маневр оштрафовали водителя Toyota Delica. Как оказалось, микроавтобус принадлежит известному гонщику Эдуарду Малярову, у которого ранее отзывали лицензию за дрифт на городских улицах. Очередная выходка вызвала порицание общественности. Однако вскоре известный многим пилот отличился хорошим поступком. В сети появились кадры, как микрик вытаскивает застрявшую фуру.

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