Автобусы разворачивает, фуры буксуют. На дорогах Владивостока снова ледяной аттракцион

Непогода внесла свои коррективы в городской трафик Фото: принтскрин видео.

Метель, обрушившаяся на столицу Приморья, стала причиной гололеда и, как следствие заторов и ДТП. Владивосток, с его холмистым рельефом, местами оказался снова обездвижен. По сообщениям очевидцев, даже центральные дороги сильно обледенели. Особенно сложно в этой ситуации приходится водителям общественного транспорта и крупногабаритных машин.

– На Океанском проспекте при подъеме от площади буксуют грузовики и автобусы. Из-за них движение сильно замедленно. Приходится их объезжать. Здесь дежурят сотрудник ГИБДД. Только что полицейский настоял, чтобы водитель большегруза надел цепи на колеса, – поделился один из водителей.

Крупногабаритный транспорт штурмует подъем с площади. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Стоит отметить, что во время прошлого снегопада этот же подъем обледенел настолько, что авто любого класса попросту сносило. Кстати, движение для большегрузов на данный момент ограничено только на объездной дороге Владивостока.

По словам очевидцев, не лучше обстоят дела и в других районах города. Так, сильно обледенел подъем с Луговой на Спиридонова, буксует транспорт при движении на фуникулер с Суханова.

Подъем с Суханова тоже покоряется не всем. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Два авто столкнулись на проспекте 100-летия Владивостока.

Скользко и на дороге в районе Постышева. Недалеко от переезда занесло автобус. Пассажирский транспорт развернуло, часть проезда оказалась перегорожена.

На межквартальных дорогах города начался настоящий коллапс. По сообщениям очевидцев, на Маньчжурской одна за одной бьются машины.

Еще одна ледяная горка города. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Из-за непогоды, которая продолжает бушевать во Владивостоке, глава города рекомендовал сократить рабочий день.

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