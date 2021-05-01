Во Владивостоке арестовали мать тройняшек, подозреваемую в убийстве детей и мужа

Подозреваемую в тройном убийстве арестовали во Владивостоке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жительницу Ленинского района Владивостока, подозреваемою в жестокой расправе над собственными детьми и мужем, заключили под стражу. О подобной мере пресечения ходатайствовал прокурор, учитывая тяжесть преступления и жестокость с которой оно совершено. Напомним, ранее ход расследования резонансного убийства взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

– По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – прокомментировала «КП-Владивосток» старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

О трагедии на улице Толстого стало известно, когда родственник нашел в квартире на Толстого тела 40-летнего мужчины и двух его детишек. 5-летние малыши при этом были спрятаны в сумку. Матери и третьего братика убитых детей дома не было. Как оказалось, один из тройняшек находился в детском саду, именно поэтому и уцелел. Мать же после страшных событий в квартире навела порядок и как ни в чем не бывало отправилась в кинотеатр, где ее и задержали. Вменяемость женщины еще предстоит проверить экспертам.

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