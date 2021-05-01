Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль убийство малышей и их отца во Владивостоке

Многодетную мать подозревают в жестокой расправе над близкими. Фото: личная страничка женщины в сети.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту тройного убийства в Приморском крае. Напомним, о трагедии в Ленинском районе Владивостока стало известно 29 апреля, когда в квартире на Толстого нашли труп мужчины и двух его детей. Подробности шокирующей расправы над малышами и их отцом не укладываются в головах нормальных людей. Тела детишек с перерезанными шеями были спрятаны в сумку. Самое страшное, что подозреваемой в жестоком преступлении стала мать тройняшек. В жив остался 5-летний сын женщины, который находился в саду.

По факту убийства малолетних и их 40-летнего отца возбуждено уголовное дело по пунктам «а,в» части 2 статьи 105 УК РФ. Ход расследования резонансной семейной разборки взят на особый контроль Следственным комитетом России. 37-летнюю женщину задержали в одном из кинотеатров Владивостока, куда она спокойно отправилась смотреть фильм после трагедии. Установить степень ее вменяемости поможет психолого-психиатрическая экспертиза.

– По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – прокомментировала «КП-Владивосток» старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, разлад в семье был довольно долгое время. С рождением долгожданных малышей в осознанном возрасте, проблемы только усугубились. По словам соседей, у двоих из тройни наблюдались особенности в развитии. Естественно, что воспитание детей, давалось родителям нелегко. Из-за постоянного нервного напряжения и скандалов, супруги уже даже разводились, но в 2019 году снова сошлись. Окружающие уверяют, что в последнее время Екатерина была постоянно на взводе, часто ссорилась с мужем, а он в свою очередь периодически забирал детей и отвозил их к родне в другой город.

Что именно стало последней точкой кипения – вопрос на который предстоит ответить следствию. Специалисты разберутся, могла повлиять затянувшаяся послеродовая депрессия, постоянный эмоциональный стресс или ревность и подозрения об изменах мужа. После происшествия женщина оставила в своей квартире записку, уверяя, что супруг не только ходил на сторону, но и издевался над ней.

Расследование уголовного дела продолжается. За ходом следствия, пожалуй, следит вся страна. Резонансная история повергла в шок жителей разных регионов. Единственного выжившего из тройняшек временно определили в реабилитационный центр.

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