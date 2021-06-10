Больше девяти улиц одновременно ремонтируют во Владивостоке

На большинстве объектов уже кипят работы. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается активный ремонт дорог. Так, в этом году порадуют новым асфальтом следующие улицы: Стрелковая, проспект Красного Знамени Тобольская, Жигура, Садгородская, Свердлова, Коммуны, 2-я Линейная, Луговая и другие. На большинстве объектов уже кипят работы, подрядчиков контролируют специалисты городской администрации.

Летом на улице Стрелковой начали монтировать колодцы инженерных коммуникаций, а также бордюры и уже частично уложили новый асфальт на тротуаре.

На Жигура работники подготовили часть дороги и уложили на ней первый слой асфальта. На втором участке устанавливают бордюрные камни для выведения поперечного и продольного профилей дороги. Специалисты планируют вскоре возвести первый слой асфальта на ремонтируемом участке, от Аллилуева до Жигура, 52. После подрядчики зальют второй слой дорожного покрытия. Также работники должны будут установить дорожные знаки и благоустроить прилегающее пространство.

Также в городе работы ведутся в рамках нацпроекта БКД. Фото: Администрация Владивостока

Ремонтируют дороги и на проспекте Красного Знамени. Работы ведут сразу на двух участках – от дома № 114 стр. 1 до дома № 125 и на участке от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской. Там демонтируют старые слои и устанавливают бордюры.

Кипят работы сейчас и в районе Садгорода. На Садгородской, от супермаркета «Космос» до пересечения с улицей Главная, уже уложили водопропускные трубы и готовят дорогу к асфальтированию. Также обустроят пешеходную зону.

Идет ремонт в эти дни и на улице Свердлова. Дорожники монтируют бордюры, делают тротуары от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова». Часть тротуара уже успели заасфальтировать.

С десяток дорог обретут покрытие до конца этого года. Фото: Администрация Владивостока

Добавим, что в этом году в районе Садгорода также отремонтируют участки дорог на Есенина, Коммуны и 2-й Линейной.

На улице Тобольской дорожники успели установить часть бордюр и подготовить тротуар к асфальтированию. Сейчас на объект зайдут сетевики, которые проведут работы по реконструкции теплосети. После этого дорожники уложат новый асфальт.

– Помимо названных улиц, в краевой столице сейчас проводится комплексный ремонт дорог и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему новый вид обретут Ладыгина, Окатова, Харьковская, Бородинская, Посьетская, Адмирала Захарова и Ватутина, – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Мэрия контролирует ремонтные работы. Фото: Администрация Владивостока

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