Прощание с трагически погибшими на Ханке супругами состоится в выходные

Прощание с ребятами пройдет 19 июня. Фото: предоставлено близкими.

Стала известна дата прощания с Кристиной и Андреем Савочкиными, которые трагически погибли на озере Ханка. Как сообщили редакции «КП-Владивосток» родственники, память молодых супругов, жизни которых оборвались внезапно, почтят в селе Вольно-Надеждинское 19 июня.

Напомним, супруги вместе с сыночком отправились на отдых в Ханкайский район и разбили лагерь на берегу озера Ханка неподалеку от села Троицкое. Подготовленные туристы, которые любили активный отдых, вышли на лодке в акваторию 10 июня и бесследно исчезли.

Только благодаря внимательности и неравнодушию местных жителей, а также быстрой реакции полиции, удалось найти трехлетнего ребенка супругов. Мальчик лежал на одном из небольших островочков в семи километрах от лагеря. Сюда его вынесло на лодке, мотор которой оторвался при столкновении с берегом. Малыш провел около суток на ветру и под дождем, можно сказать, что спасение Демида настоящее чудо. Он быстро пошел на поправку, сейчас за мальчиком присматривает бабушка.

Родственники не оставляли надежды на спасение супругов до последнего. Поиски пары велись в акватории, на берегу и с воздуха. За семью переживали тысячи людей по всей стране, так как история стала известна далеко за пределами края. Но чуда не произошло. Спустя шесть дней после исчезновения, Кристину и Андрея нашли без признаков жизни. Родители, судя по всему, пытались вернуться в лагерь, так как их обнаружили на небольших намывных отмелях неподалеку от Троицкого. Видимо, сил доплыть попросту не хватило.

После получения заключения судмедэксперта, родственники наконец-то могут похоронить ребят. Горечь утраты с семьей сейчас разделяют и те, кто участвовал в поисках, и те, кто просто следил за историей через СМИ. Малыш, к сожалению, в одночасье остался сиротой. К тому же, у Андрея есть еще два ребенка от предыдущего брака. Все, кто хочет поддержать семью, могут сделать благотворительный взнос. Номер карты редакции предоставила двоюродная сестра погибшей девушки: 5484 5000 1746 0976. Перевод на имя Кристины Олеговны.

«Комсомолка» еще раз выражает искренние соболезнования близким погибших.

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