На кадрах видно место крушения самолета, а также то, что осталось от воздушного судна
Фото: скриншот с видео
В сети появилось видео с места крушения пропавшего самолета Ан-26 на Камчатке. Шокирующие кадры сняли спасатели с борта вертолета Ми-8, который участвовал в поисково-спасательной операции.
На кадрах видно место крушения самолета, а также то, что осталось от воздушного судна. Среди выгоревших деревьев еле различимы остатки фюзеляжа борта, который летел из Петропавловска-Камчатского в Палану.
Судя по видео, Ан-26 врезался в скалу. Часть обломков осталась на поверхности, часть попадали в море. По имеющейся информации, при крушении самолета погибли 22 пассажира и 6 членов экипажа.
Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы
Напомним, самолет следовал по маршруту город Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана (административный центр Корякского автономного округа). Воздушное судно должно было приземлиться в 15:05 по камчатскому времени,но пилоты перестали выходить на связь непосредственного перед посадкой. Борт исчез с радаров примерно в 8,5 километрах от аэропорта назначения.
Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом. По мнению специалистов, туман и облачность могли помешать благополучной посадке воздушного судна.
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