Противники QR-кодов утроили травлю одного из крупнейших строительных магазинов Приморья

Теперь QR-код просят и в магазинах непродовольственных товаров. Фото: instagram.com/leroymerlin_vld

В Приморском крае каждый день обновляются суточные рекорды по заражению населения коронавирусом, с начала пандемии вирус подхватили почти 80 тысяч пирморцев. Властям региона пришлось не только ввести QR-коды, но и дополнить список заведений, куда можно попасть только привитым или переболевшим, магазинами непродовольственных товаров. Едва популярный строительный магазин «Леруа Мерлен» предупредил покупателей на своей официальной странице в Инстаграм, что теперь купить товары можно только с наличием кода, на него тут же обрушился шквал негативных комментариев от антиваксеров.

Несмотря на то, что покупателям предлагают доставку, люди все равно остаются недовольными. Пишут, что найдут другой магазин со стройматериалами, призывают других ничего не покупать. Что явно несправедливо по отношению к предпринимателям.

"Дождались. Прощай, «Леруа Мерлен»". "Хорошо, значит найдем других, у кого есть стройматериалы". "Мы к вам не придем. Сидите, ждите QR, без вас обойдемся". Примерно такими сообщениями сопровождают пост, что иначе как травля не назовешь.

Ранее мы рассказывали, что некоторые даже составляют «черные списки» заведений, где требуют показать код или справку о медотводе. В некоторых городах проходят митинги антиваксеров. А в Находке организатор такой "встречи" получил штраф в 20 тысяч рублей.

В это время прививочная компания продолжается, число вакцинированных достигло 611 956. На сегодняшний день привились 13 379 человек. Приморцы прививаются сейчас охотней всех в России, правда это привело к большим очередям за прививками, и даже к дракам.

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