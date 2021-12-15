С 15 декабря непривитых второй дозой вакцины приморцев отстранят от работы

Привиться нужно большей части работающего населения Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжается кампания по вакцинации. Не отменили и постановление Роспотребнадзора и губернатора, согласно которому непривитых вторым компонентом вакцины от коронавируса нужно отстранить от работы. Последний день для этого - 15 декабря. В ином случае сотрудник будет не допущен.

Напомним, ранее привиться первым компонентом нужно было до 15 ноября. Часть предприятий-антиваксеров вынуждены были не пустить на работу невакцинированных сотрудников. С 15 декабря в силу вступят аналогичные условия - только со вторым компонентом. Рейды проходят практически ежедневно: контрольные органы и полиция проверяют исполнения требований постановления. За минувшую неделю обнаружили еще семь предприятий, которые оплатят штрафы за непривитых сотрудников.

Обязательная вакцинация действует для более 30 профессий - это подавляющая часть работающего населения Приморья. Санкции в случае отказа могут оказаться очень серьезными.

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