В Приморье на пожаре задохнулась женщина

Архивное фото ГУ МЧС РФ по ПК. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Новая трагедия во время пожара произошла в Приморье, на этот раз в частном доме в селе Суходол Большого Камня. Все случилось рано утром в субботу, 8 января. На месте работали пожарные, а после – сотрудники следственного комитета.

Информация о возгорании частного жилого дома поступила в МЧС в 5:32, сразу же к месту происшествия выехали 13 пожарных на трех машинах. Когда они подъехали, огонь уже охватил одноэтажное деревянное здание – оно полностью пылало, обрушилась кровля. Пламя уничтожило 60 жилых «квадратов» дома.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины 1946 года рождения. По предварительным данным следственного управления следственного комитета РФ по Приморью, она погибла из-за отравления угарным газом. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку.

Также специалистам предстоит определить, что же стало причиной такого сильного пожара.

Отметим, что за последние сутки это не единственное происшествие в Большом Камне. Так, днем 8 января на электроподстанции «Новый мир» раздался взрыв, из-за аварийного отключения некоторые дома остались без света.

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