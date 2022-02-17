Олег Кожемяко про отходы из Амурской области: это обыкновенные пестициды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Самым первым в эфире «Прямого разговора» с Олегом Кожемяко, который в данную минуту транслируют главные телевизионные каналы Приморья, прозвучал вопрос от жителей поселка Ярославский. Приморцы обеспокоены тем, что рядом с ними находятся ангары для хранения опасных отходов из Амурской области. Подробнее в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Люди обращаются и говорят следующее: «Мы не хотим, чтобы отходы, чем бы они ни являлись, какой бы класс опасности по документам ни представляли, находились возле нас. Если вы не можете решить этот вопрос, кто может? Куда нам нужно обращаться? Что нам нужно сделать, чтобы не бояться за жизнь и здоровье наших детей и близких».

В своб очередь, глава края Олег Кожемяко успокоил жителей Приморья, ответит следующее:

- Во-первых, это не отходы с космодрома. Лабораторные анализы установили, что это обыкновенные пестициды, гербициды, те, которые и сегодня и всегда вывозились на поля, просто собранные в одном количестве.

По его словам, какой-то опасности, о которой говорилось ранее, удобрения не представляют. Однако с территории края отходы все равно необходимо убрать, чего сейчас и добиваются власти региона.

- Мы со своей стороны ведем практически каждодневную работу и с поставщиком пестицидов ведем судебные разбирательства. Надеемся на положительное решение суда. Мы будем делать все, чтобы отходы из Амурской области были удалены с территории Приморского края, - заявил глава региона.

История о том, как отходы из Амурской области попали в Приморье, известна уже давно - когда стало известно о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Эти отходы скопились на складах космодрома «Восточный» и их решили отправить на утилизацию. Госконтракт выиграла красноярская компания, которая хотела захоронить пестициды на своем полигоне под Красноярском, однако после протестов местных жителей и вмешательства прокуратуры отказалась от этого.

Чуть позже выяснилось, что первые 100 тонн из имеющихся 900 уже находятся в Приморском крае. Партия пестицидов II и III классов опасности размещены на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе. Как пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, отходы прибыли в край до того, как власти об этом узнали.

Потом стало известно, что компании-утилизатора хотят забрать землю, где находится установка для сжигания отходов. Расторгнуть договор аренды хотели из-за того, что взятый у поселения участок используется не по назначению – сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества.

А 23 октября 2021 года еще одну партию груза с космодрома Восточный обнаружил житель Приморья. На этот раз в поселке Ярославский Хорольского района, жители которого и задали вопрос Олегу Кожемяко. На месте побывала глава поселка, подготовила письмо в полицию для дальнейшего разбирательства.

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