«Умное» видеонаблюдение борется с вандалами в 14 скверах Владивостока

Все данные с камер обрабатываются и передаются в Единый центр мониторинга. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Порядок и безопасность жителей и гостей в общественных пространствах Владивостока охраняет интеллектуальное видеонаблюдение. Сейчас начался второй этап по установке «умных» камер от МТС.

«Умные» камеры и система голосового оповещения помогают обеспечивать порядок уже в 14 зонах отдыха горожан. Среди них набережная «Вторая речка», Покровский парк, общественная территория «Сопка Бурачка», лестница на Тунгусской, скверы Комсомольцев, Надибаидзе, Матросский, Игнатьевский и Жариковский, скверы на Авангарде, на улицах Верхнепортовой и Русской, а также в поселке Трудовое и на острове Попова.

Все данные с камер обрабатываются и передаются в Единый центр мониторинга. В случае чрезвычайного происшествия, это позволяет оперативно идентифицировать правонарушителей, и, таким образом, обеспечивать безопасность и комфорт горожан, а также защитить городское имущество от вандалов.

Система интеллектуального видеонаблюдения также способна посчитать количество посетителей скверов, распознать их пол и возраст, а также помочь в поиске людей. Если в парке потеряется ребенок, его можно найти, внеся систему описание и характеристики: камера проанализирует информацию и покажет людей, соответствующих этим приметам. Тепловизоры в скверах настроены на распознавание дыма и огня, что помогает предотвращать пожары.

– Практика показала, что обновленные скверы и парки, к сожалению, привлекают не только сознательных горожан, но и вандалов. Ситуаций множество – от рисунков баллончиками и фломастерами до автомобилей, проезжающих по газонам и портящих городское имущество. Система интеллектуального видеонаблюдения в скверах Владивостока помогает вычислить злоумышленников. Это подтверждает тезис, что современные технологии играют важную роль в благоустройстве городских пространств. Умное видеонаблюдение, геоаналитика, интернет вещей и экологический мониторинг позволяют делать места массового отдыха горожан более безопасными и уютными, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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